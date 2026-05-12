Net Sıfır nedir ve neden önemli?

İklim krizini ele alırken en çok duyulan ve birçok devlet ve şirketin taahütlerinin merkezinde yer alan kavramlardan olan Net Zero, tam olarak ne anlama geliyor ve niçin önemli?

Net Sıfır vs. Gerçek Sıfır

Net Sıfır'a karşın daha az adı geçen Gerçek Sıfır aynı amaca hizmet etse de konuyu temelde farklı bir biçimde ele alıyor. Günümüzde ulaşılması şu an için ütopik gelen Gerçek Sıfır, emisyon üretmemeyi gerektirirken Net Sıfır emisyonları azaltmak ve nötrlemek üzerine kurulu bir sistemi beraberinde getiriyor.

Neden 2050?

Net Sıfır'la birlikte en çok anılan ifadelerin başında 1,5°C eşiği ve Paris Anlaşması kapsamında konulan 2050 yılı hedefi geliyor. Çünkü iklim krizinin temel anaçlarından olan 1,5°C sınırını takiben Paris Anlaşması'nda küresel anlamda 2050 yılına kadar Net Sıfır'a ulaşılmak isteniyor.

Net sıfır hedefinde ketleyiciler

Net sıfır yolunda atılması gereken adımlar çok karmaşık ve bütüncül değişimleri kapsıyor. Enerji üretiminden tedarik zincirine her alanda başlaması gereken bu süreçte karşılaşılan pek çok sorundan bazılarını; havacılık ve çelik gibi sektörlerin dönüşüm zorluğu, finansal ve altyapı yetersizliği ile Net Sıfır kavramının popüler kültürle birlikte içinin boşaltılıp greenwashing gibi bir pazarlama stratejisine dönüşmesi olarak örnek verebiliriz.

