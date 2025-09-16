Mynet Trend

Netfilx'in en çok izlenen belgeselinin suçlusuydu... İnterpol, Tinder Avcısı'na Gürcistan'da çelmeyi taktı! Aşk tuzağıyla kadınları yaklaşık 417 milyon TL dolandırmış

Tinder dolandırıcılığıyla tanınan Simon Leviev, Interpol talebiyle Gürcistan’ın Batum Havalimanı’nda gözaltına alındı. Netflix belgeselinde milyonlarca dolarlık vurgunu anlatılan Leviev'in, şimdiye kadar birlikte olduğu kadınları yaklaşık 7,4 milyon sterlin dolandırdığı biliniyor.

Çiğdem Sevinç

Netflix'in popüler belgeseli The Tinder Swindler’a konu olan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan'ın Batum kentinde tutuklandı. Yetkililer, Leviev’in Batum Havalimanı'nda Interpol talebiyle gözaltına alındığını açıkladı.

ZENGİN MİRASÇI ROLÜYLE KANDIRDI

34 yaşındaki Leviev, Tinder üzerinden kendini zengin bir elmas şirketinin varisi olarak tanıtıp birçok kadını dolandırmakla suçlanıyor. Netflix belgeselinde, özel jetler ve lüks tatillerle kadınların güvenini kazandığı, ardından “düşmanlarından kaçtığını” söyleyerek yüksek miktarda para istediği anlatılmıştı.

270 BİN DOLAR KAYBETTİ

Belgeselde yer alan Cecilie Fjellhøy adlı kadın, Leviev’e toplamda 270 bin dolar verdiğini açıklamıştı. Başka kadınlar da benzer şekilde kandırıldıklarını söyledi. Leviev'in Tinder'da tanıştığı kadınları yaklaşık 7,4 milyon sterlin (417 milyon TL) dolandırdığını iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE YARGILANMIŞTI

Leviev, 2019 yılında İsrail’de dört ayrı dolandırıcılık suçundan 15 ay hapis cezası aldı. Ancak sadece 5 ay cezaevinde kaldı. O dönem avukatı, Leviev’in serbestçe seyahat ettiğini ve suç işlemediğini savunmuştu.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Simon Leviev, suçlamaları reddediyor ve kimseye zarar vermediğini söylüyor. Ancak eski kız arkadaşı Kate Konlin, Leviev’in hem duygusal hem de fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

BELGESEL 90 ÜLKEDE EN ÇOK İZLENEN OLDU

The Tinder Swindler, 2022 yılında Netflix'te 90 ülkede en çok izlenen belgesel olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Netflix Gürcistan Tinder belgesel
