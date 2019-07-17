Netflix '13 Reasons Why' dizisindeki intihar sahnesini kaldırdı

'13 Reasons Why' adlı diziden, ergenlik çağındaki Hannah karakterinin intihar ettiği sahnesi, Netflix ve yapımcıların ortak kararıyla diziden çıkarıldı.

2017 yılında yayınlanan dizide, ‘Hannah’ adlı karakterin intihar ettiği an, ‘betimleme’ yöntemiyle gösterilmişti ve bazı çevrelerin tepkisini çekmiş; tartışmaya neden olmuştu. Kaldırılan üç dakikalık intihar sahnede bileklerini keserek intihar eden Hannah karakterini canlandıran Avustralyalı oyuncu Katherine Langford kanlar içinde gösteriliyor.

Netflix’ten yapılan açıklamada “Birçok genç insan, depresyon, intihar ve yardım isteme gibi zorlu konularla ilgili ilk kez bu dizi sayesinde konuşabildiklerini belirtti. Bu yaz üçüncü sezon hazırlıklarına başladığımızda diziyle ilgili yürütülen tartışma üzerine düşündük. Sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine, dizinin yaratıcısı Brian Yorkey ve yapımcılarla birlikte, Hannah’nın hayatını sonlandırdığı ilgili sahneyi düzenlemeye karar verdik” ifadelerine yer verildi.



