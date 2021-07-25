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Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı

25.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead yer alırken; Sweet Tooth, Shadow & Bone ve Lupin gibi yapımlar da listeye girmeyi başardı.

Netflix, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı

2021’in ikinci çeyreğinde çok sayıda yeni yapımı kullanıcılarına sunan Netflix, bu yapımlar arasından sıyrılarak izleyiciler tarafından en çok ilgi gören yapımların hangileri olduğunu açıkladı. Şirket tarafından açıklanan liste, Netflix’in reklamını yapmadığı, algoritma tarafından öne çıkarılmayan yapımların geniş kitlelere ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

2021’in ikinci çeyreğinde Netflix’te en çok izlenen içeriklere geçmeden önce, şirketin izlenme rakamlarını belirlerken kullandığı, tartışmaya açık kriterlere de kısaca değinmek gerekiyor. Zira Netflix’in bir filmi ve diziyi izlenmiş olarak kabul etmesi için, kullanıcının o içeriği açıp sadece 2 dakikasını izlemiş olması yeterli oluyor. Geçtiğimiz yılın başında geçilen bu yeni hesaplama sistemi, Netflix’teki içeriklerin izlenme rakamlarının ortalama yüzde 35 daha yüksek çıkmasına sebep olurken, kullanıcının bir içeriğe, açıp iki dakikasına bakacak kadar ilgi gösterip göstermemesini ana kriter hâline getirdi.

Üstteki bu hesaplama kriterini göz önünde bulundurarak listenin kendisine geçtiğimizde, ilk sırada bizi Zack Snyder’ın eleştirmenleri memnun edemeyen zombi filmi Army of the Dead karşılıyor. İkinci sırada ise ünlü komedyen Kevin Hart’ın başrolünü üstlendiği Fatherhood yer alıyor.

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Netflix’in bu yıl yayınladığı en dikkat çekici diziler arasında yer alan Sweet Tooth, Shadow & Bone ve Lupin 2. Kısım, ilk beşi tamamlayan yapımlar oluyor.

Netflix tarafından paylaşılan liste şöyle:

1 – Army of the Dead
2 – Fatherhood
3 – Sweet Tooth
4 – Shadow & Bone
5 – Lupin 2. Kısım
6 – Mitchells vs. The Machines
7 – Elite 4. Sezon
8 – Who Killed Sara? 2. Sezon
9 – The Circle
10 – The Sons of Sam
11 – Too Hot To Handle

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