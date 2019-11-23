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Netflix aralık ayında hangi dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Netflix, Aralık ayında dolu dolu dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak. Uzun zamandır oyuncuların beklediği The Witcher’ın dizisi önümüzdeki ay Netflix’e eklenecek. 20 Aralık’ta Netflix’e eklenecek olan The Witcher’ın yanında Lost in Space: İkinci Sezon ve Türk dizisi olan Atiye dikkatleri üzerine çekiyor.

Netflix aralık ayında hangi dizi ve filmlere ev sahipliği yapacak?

Başrollerinde Beren Saat’in oynadığı Atiye dizisi, 27 Aralık tarihinde platformdaki yerini alacak. Yeni filmler arasında ise Six Underground dikkat çekiyor. Aylık HD paketi 17,99 TL, Full HD paketi 29,99 TL ve 4K HDR paketi 41,99 TL olan Netflix’in önümüzdeki günlerde zamlanacağını düşünüyoruz.

Meclisten geçen dijital hizmet vergisi düzenlemesinden dolayı bu fiyatların 4 TL ile 7 TL arasında artacağını söyleyebiliriz. Sadece Netflix değil diğer dijital servislerin de fiyatı zamlanacak.

Bu can sıkıcı zam bilgisinden sonra sizleri Netflix’te Aralık ayında yer alacak içerikler ile baş başa bırakalım. Bakalım önümüzdeki ay dizi ve film tutkunlarını neler bekliyormuş?

Yeni diziler

V Wars (5 Aralık)
The Witcher (20 Aralık)
Lost in Space: İkinci Sezon (24 Aralık)
You: İkinci Sezon (26 Aralık)
Atiye (27 Aralık)
The Neighbor (31 Aralık)
Yeni filmler
Marriage Story (6 Aralık)
Six Underground (13 Aralık)
The Two Popes (20 Aralık)
Pedro’nun İkinci Şansı (24 Aralık)
Yeni içerikler
Phantom Thread (7 Aralık)
Riverdale: Üçünzü Sezon (11 Aralık)

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Anahtar Kelimeler:
Netflix dizi film

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