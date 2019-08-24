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Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

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TEKNOLOJİ  | 24.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Bill Gates, sadece bilişim dünyasını değil, tüm dünyayı değiştiren en önemli insanlardan biri kabul ediliyor. Netflix şimdi Bill Gates’in hayatını ve düşünme/çalışma biçimini inceleyecek bir belgeseli yayına alacak.

Netflix Bill Gates için özel bir dizi hazırlıyor

Inside Bill’s Brain (Bill’in Beyninin İçinde) ismini alacak olan dökümantal dizide, Bill Gates’in hayatı anlatılacak. Ayrıca, Gates’in ve eşinin kurduğu vakfın çalışmaları detaylıca incelenecek.

Bill Gates’in düşünme biçimine, mantık yapısına da odaklanacak belgesel serisi 20 Eylül tarihinde yayında olacak.
Peki, yayıncılık devi Netflix ile Microsoft’un kurucusu arasındaki bu beklenmedik yakınlaşma, Microsoft’un Netflix’e ortak olacağının bir işareti olabilir mi? Çünkü diğer tüm teknoloji devleri, Google, Apple ve Amazon, Netflix’e karşı rakip servisleri hayata geçirirken, sadece Microsoft’un Netflix’e karşı bayrak açmadığını biliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Bill Gates

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