Netflix'den Meghan Markle'a şok! Dizisi iptal edildi

Prens Harry ile Meghan Markle, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığını açıkladı ve ABD'ye yerleşti. Hayatlarını farklı projeler ile devam elettireceklerini açıklayan Prens Harry ile Meghan Markle çifti dünyanın en büyük platformları olan Netflix ve Spotify'la milyonluk anlaşmalar imzaladı. Ancak Meghan Markle'ı üzecek haber Netflix'ten geldi.

NETFLIX MEGHAN MARKLE'IN ANİMASYON DİZİSİNİ İPTAL ETTİ

Deadline'da yer alan habere göre, Netflix, abone sayısındaki düşüşün yol açtığı kesinti dalgasının bir parçası olarak Meghan Markle'ın yaratıcısı olduğu Pearl adlı animasyon dizi projesini iptal etti.



Dizinin iptaline rağmen, çeşitli kaynaklar Netflix ve Archewell Productions'ın işbirliği konusunda iyimser. Yakın zamanda çiftin katılımıyla gerçekleşen Invictus Games'in konu edildiği "Heart of Invictus" adlı belgesel dizisinin herhangi bir iptal yaşanmadan Netflix'te yayınlanması bekleniyor.





