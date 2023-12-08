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Netflix dizisi Obliterated 'şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi' olarak eleştirildi

08.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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30 Kasım'da Netflix'de yayınlanmaya başlayan Obliterated eğlenceli ve farklı konusuyla merak ediliyordu. 8 bölümlük ilk sezonuyla dikkat çeken dizi Dailymail'de 'şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi' olarak eleştirildi.

Cobra Kai'nin yaratıcılarının elinden çıkan Obliterated dizisi sosyal medyada gündem oldu. 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla yayınlanan dizi seyirciyi ikiye böldü.

Dizide Las Vegas’a yönelik ölümcül bir tehdidi önlemek için giden elit bir özel kuvvetler ekibi konu alınıyor. Ekip bombayı etkisiz hale getirdikten sonra bunu içki, uyuşturucu ve seksle kutluyor.

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Bu büyük kutlamanın ardından sarhoş ve kendilerinden geçmiş bir haldeyken imha ettikleri bombanın sahte olduğunu öğreniyorlar. Ve önce bu halleriyle mücadele etmek, kişisel sorunlarının üstesinden gelmek, gerçek bombayı bulmak ve dünyayı kurtarmak zorunda kalıyorlar.

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Nick Zano, Shelley Hennig, Terrence Terrell, Paola Lázaro, Kimi Rutledge, Eugene Kim, C. Thomas Howell ve Alyson Gorske başrolde yer alırken Dailymail de diziyi gündeme taşıdı.

Netflix izleyicileri yeni aksiyon dizisini, diziye yönelik sert bir eleştiriyle "şimdiye kadar izledikleri en kötü dizi" olarak nitelendirdi.

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Dizide uzun uzun verilen erotik sahneler ve seks sahneleri de abartı bulundu.


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