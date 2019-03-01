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Netflix dizisi Osmanlı Yükseliyor'da Fatih'in çocukluğunu kim canlandıracak?

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Netflix dizisi Osmanlı Yükseliyor'da Fatih'in çocukluğunu kim canlandıracak?

Kanal D'nin TMC Film imzalı 'Muhteşem İkili' dizisinde 'Kaan' rolüne hayat veren 8 yaşındaki Fuat Fatih Odabaşı sempatikliği ve yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin MKC'si Kerem Bürsin'in oğlu rolüyle seyirci karşısına çıkan Odabaşı, yeni bir proje ile el sıkıştı.

Layla Şirin Ankara Ajansı'na bağlı olan Fuat Fatih Odabaşı, Karga Seven Pictures'ın Netflix için çekeceği 'Ottoman Rising' (Osmanlı Yükseliyor) adlı 6 bölümlük belgesel drama projesinde rol alacak.

İstanbul'un fethini konu alan Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez gibi ünlü isimlerin rol alacağı 6 bölümlük projede Fuat Fatih Odabaşı küçük Mehmed'i oynayacak.

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Tolga Tekin ve Ushan Çakır'ın da görüşülen oyuncular arasında yer aldığı 'Ottoman Rising'te Mehmed'e Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

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Projenin çekimlerinin Mart sonu başlaması planlanıyor.


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ottoman rising (Osmanlı Yükseliyor netflix

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