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Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

DİZİ HABERLERİ  | 07.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Dünyanın lider eğlence hizmeti Netflix, ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine bugün başladı. Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği, Binnur Karaevli tarafından hayata geçirilen ve bir süper kahraman hikayesini anlatan 10 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor. Dizinin yapımcılığını ise Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Netflix'in ilk Türk dizisi çekimleri başladı. Uzun zamandır merakla beklenen Netflix Türk dizisi, 10 bölümden oluşuyor ve bir süper kahramanın hikayesini anlatıyor. Bu yılın ikinci yarısında gösterime girecek fantastik drama türündeki yapımın kamera arkasında son yıllarda yıldızı parlayan yönetmen Can Evrenol ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki bulunuyor. Görsel efektlerini Gradient Effect'in üstleneceği dizinin prodüksiyon tasarımı ise Deniz Göktürk’e emanet.

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KONUSU DİKKAT ÇEKİCİ!

Dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. Hikayenin başında Doğu ve Batı'nın birleştiği 15 milyonluk şehirde sıradan bir genç olarak hayatını sürdüren Hakan kahraman olmaktan çok uzaktır. Ancak şehrinin tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altında olduğunu öğrendiğinde onları durdurmaktan başka çaresi kalmaz. Hem henüz hazır olmadığı hem de kabul etmek istemediği bir görevle karşı karşıya olan Hakan, kaderindeki son muhafız olma vazifesini yerine getirebilecek mi?

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OKAN YALABIK VE HAZAR ERGÜÇLÜ DE KADRODA

Çağatay Ulusoy'un İstanbul'un son muhafızı Hakan’ı canlandırdığı dizide, Faysal rolünde Hakan’ın imrendiği başarılı bir iş adamı olarak Okan Yalabık’ı izleyeceğiz. Ayça Ayşin Turan, Faysal’ın şirketlerinde yönetici olarak çalışan, aynı zamanda Hakan’ın ilgi duyduğu Leyla karakterini canlandırırken, Hakan'ın sırdaşı Zeynep'e Hazar Ergüçlü hayat verecek. Mehmet Kurtuluş ise Faysal'ın sağ kolu Mazhar olarak ekranda olacak.

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