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Netflix’in sevilen dizisi Arcane ikinci sezon onayını aldı

28.11.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

League of Legends oyununa dayanan Netflix dizisi Arcane ikinci sezon onayını aldı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizinin ikinci sezonunun 2023 yılında yayınlanması planlanıyor.

Netflix’in sevilen dizisi Arcane ikinci sezon onayını aldı

Netflix ve Riot Games tarafından izleyiciye sunulan animasyon dizisi Arcane, Riot Games’in popüler oyunu League of Legends’ın evreninde geçiyor ve oyunun öncesini konu alıyor. Dizinin yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, ilk sezonda aldıkları olumlu geri dönüşlerden memnun olduklarını ve ikinci sezon için hazırlıklar yaptıklarını dizinin hayranlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde oyunun hayranlarını bir araya getiren, Netflix ve Riot Games iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte yeni sezonun geleceği duyuruldu. Yapım aşamasında olan ikinci sezonun yayın tarihi henüz belli olmasa da izleyici ile 2023 yılında buluşması planlanıyor.

Yeni sezonla ilgili henüz net bilgiler paylaşılmasa da dizinin seslendirme kadrosunda yer alan Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung‘un ikinci sezonda da yer almasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Arcane6 Kasım’da yayınlanan ilk sezonuyla Arcane kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.


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Netflix
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