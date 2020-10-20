Netflix’in, Türkiye'deki yeni projeleri gün yüzüne çıktı

Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü görüyoruz. Dizi 27 Ocak 2021’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor. Psikolojik drama dizisinin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor.

Netflix'in Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, "Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye'deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak arttırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikayelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki yatırımlarına hız verdi. Şimdiye kadar Hakan: Muhafız, Yarına Tek Bilet, Rise of Empires: Ottoman, Atiye ve Aşk 101 gibi yapımlarla izleyici kazanan platform yeni yerli projeleri tanıttı.

Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysallar'ın senaryosu Hakan Günday'ın güçlü kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturacak.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik'in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor.

Berkun Oya’nın kaleme aldığı filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor. 8 Ocak’ta yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler var.

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait. Mücadele Çıkmazı, 15 Mart 2021’de yayınlanacak.

PERA PALAS’TA GECE YARISI

Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise yine Karga Seven'dan Emre Şahin yer alıyor.

KUŞ UÇUŞU

Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Netflix'in favorileri arasına yerleşen Aşk 101'in yaratıcısı, sevilen yazar Meriç Acemi tarafından kaleme alındı.

KOD ADI: KULÜP

Ünlü oyuncular Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin başrolünde yer aldığı, 1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor.

ERŞAN KUNERİ

Cem Yılmaz'ın hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, hem de başrol koltuğunda oturduğu sitcom dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?

Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren ‘’Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor.

96 YAZI

Sevilen yönetmen Ozan Açıktan imzalı film, 2021’in Haziran ayında Netflix’te yayınlanacak.

BENİ ÇOK SEV

Dünya çapında popülerlik kazanan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’den yepyeni bir yapım. Başrollerinde yer alan Sarp Akkaya ve Songül Öden’e, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır eşlik ediyor.

