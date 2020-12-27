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Netflix'in yeni dizisi Bridgerton cesur sahneleriyle tepki çekti! 'Bu aile dizisi değil'

27.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Netflix'in yeni dizisi Bridgerton cesur sahneleriyle tepki çekti! 'Bu aile dizisi değil'

Netflix’in dönem dizisi Bridgerton müstehcen sahneleriyle gündeme bomba gibi düştü. Netflix izleyicileri Bridgerton'u fazla müstehcen buldu ve aile dizisi olmadığını söyledi.

Amerikalı yazar Julia Quinn’ın tüm dünyada ses getiren Bridgerton serisi, Netflix ekranlarında dizi oldu. Aynı isimli çok satan roman serisinden esinlenen dizi, 1820’li yıllarda güçlü Bridgerton ailesinden aşkı bulmaya çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz İngiliz kardeşi konu alıyor.

Grey’s Anatomy, Scandal ve How to Get Away with Murder gibi dizileriyle yıldızı parlayan yapımcı Shonda Rhimes’ın 2017’de Netflix ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının ilk meyvesi olan dizi, sekiz bölümden oluşuyor.

Bridgerton yayınladığı andan itibaren gündem olmayı başardı. Müstehcen sahneleriyle çok konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada eleştiri yağıyor. Pek çok kullanıcı "Bu aile dizisi değil" diyerek diziye tepki gösteriyor.

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Ailesiyle diziyi izleyenler seks sahneleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Keşke Bridgerton'da kaç tane seks sahnesi olduğunu ailemle izlemeyi kabul etmeden önce bilseydim" dedi.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı ise bu eleştirileri abartı bularak dizinin iyi olduğunu söylüyor.

BRİDGERTON KONUSU

Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

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