Netflix'in yeni dizisi Bridgerton cesur sahneleriyle tepki çekti! 'Bu aile dizisi değil'

Amerikalı yazar Julia Quinn’ın tüm dünyada ses getiren Bridgerton serisi, Netflix ekranlarında dizi oldu. Aynı isimli çok satan roman serisinden esinlenen dizi, 1820’li yıllarda güçlü Bridgerton ailesinden aşkı bulmaya çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz İngiliz kardeşi konu alıyor.

Grey’s Anatomy, Scandal ve How to Get Away with Murder gibi dizileriyle yıldızı parlayan yapımcı Shonda Rhimes’ın 2017’de Netflix ile imzaladığı işbirliği anlaşmasının ilk meyvesi olan dizi, sekiz bölümden oluşuyor.

Bridgerton yayınladığı andan itibaren gündem olmayı başardı. Müstehcen sahneleriyle çok konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada eleştiri yağıyor. Pek çok kullanıcı "Bu aile dizisi değil" diyerek diziye tepki gösteriyor.

Ailesiyle diziyi izleyenler seks sahneleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Keşke Bridgerton'da kaç tane seks sahnesi olduğunu ailemle izlemeyi kabul etmeden önce bilseydim" dedi.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı ise bu eleştirileri abartı bularak dizinin iyi olduğunu söylüyor.