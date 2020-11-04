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Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

04.11.2020 22:06 | Son Güncelleme:
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Netflix’in yerli yapımlarından 'Bir Başkadır' uzun zamandır bekleniyordu. Berkun Oya’nın yaratıcısı olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. Diziden hem fragman geldi hem de yayın tarihi belli oldu. Dizi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı kültürlere ve hikayelere sahip insanların nasıl bir araya geldiklerini anlatacak.

Yerli yapımların sayısını artıran Netflix'in en önemli projelerinden biri, Berkun Oya‘nın yaratıcısı olduğu 'Bir Başkadır' olarak görülüyordu. Uzun zamandır beklenen diziden hem fragman paylaşıldı hem de yayın tarihi bilgisi geldi.

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'Masum' dizisinin yaratıcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya’nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dizinin 12 Kasım’da yayınlanacağını açıkladı.

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Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşan dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.

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Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

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Özellikle Berkun Oya imzası taşımasıyla beklentileri yükselten Başkadır, bugüne kadar izlediğimiz ve Hakan: Muhafız gibi büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan yerli Netflix dizilerinden farklı bir yerde olacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

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