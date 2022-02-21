Netflix, La Casa de Papel: Kore versiyonunun ilk resmi videosunu yayınladı! Sürprizler bitmiyor

Netflix’in popüler yapımlarından biri olan La Casa de Papel dizisinin Kore uyarlaması, 'La Casa de Papel: Kore', platformun sitesinde yerini aldı. İlk resmi videosu yayınlanan dizi için hatırlatma butonu da geldi. Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, "Berlin" olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Netflix’in sosyal medya hesabından diziye dair ilk bilgiler paylaşıldı.

“TULUMUMU GİYDİM BEKLİYORUM”

Netflix'in diziye ilişkin paylaşımında "Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi. Kore uyarlaması ile yeniden seyirci karşısına çıkacak olan dizi Kore’nin kültürüne göre şekillenecek. Olay örgüsü ve konusunda ise herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/gWmLxsbokg — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) February 19, 2022



