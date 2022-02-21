Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix, La Casa de Papel: Kore versiyonunun ilk resmi videosunu yayınladı! Sürprizler bitmiyor

Netflix, La Casa de Papel: Kore versiyonunun ilk resmi videosunu yayınladı! Sürprizler bitmiyor

21.02.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlandığı ilk günden itibaren dünyanın ilgisini çekmeyi başaran İspanyol dizisi La Casa de Papel, final yaptı. Ancak seyircisini etkisi altına alan fenomen dizi bu kez de Güney Kore versiyonuyla bir kez daha Netflix’te görücüye çıkacak. Kore uyarlamasına dair ilk resmi video paylaşıldı.

Netflix, La Casa de Papel: Kore versiyonunun ilk resmi videosunu yayınladı! Sürprizler bitmiyor

Netflix’in popüler yapımlarından biri olan La Casa de Papel dizisinin Kore uyarlaması, 'La Casa de Papel: Kore', platformun sitesinde yerini aldı. İlk resmi videosu yayınlanan dizi için hatırlatma butonu da geldi. Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, "Berlin" olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Netflix’in sosyal medya hesabından diziye dair ilk bilgiler paylaşıldı.

La Casa De Papel’in Türkiye versiyonu La Hay De Maske’den ilk görsel yayınlandıLa Casa De Papel’in Türkiye versiyonu La Hay De Maske’den ilk görsel yayınlandı

“TULUMUMU GİYDİM BEKLİYORUM”

Netflix'in diziye ilişkin paylaşımında "Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi. Kore uyarlaması ile yeniden seyirci karşısına çıkacak olan dizi Kore’nin kültürüne göre şekillenecek. Olay örgüsü ve konusunda ise herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu geliyor! Squid Game'in yıldızı Park Hae-soo 'Berlin' karakterini oynayacakLa Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu geliyor! Squid Game'in yıldızı Park Hae-soo 'Berlin' karakterini oynayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncu kadrosu nefes kesti! İlk fragman paylaşıldıOyuncu kadrosu nefes kesti! İlk fragman paylaşıldı
Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştıFotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı
Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattıDünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

İlginizi Çekebilir

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.