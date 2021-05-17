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La Casa De Papel’in Türkiye versiyonu La Hay De Maske’den ilk görsel yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel’den esinlenerek hazırlanan komedi filmi La Hay De Maske’nin çekimleri başladı. Oyuncuların çekimler sırasındaki ilk fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşım büyük bir beğeni topladı.

La Casa De Papel’in Türkiye versiyonu La Hay De Maske’den ilk görsel yayınlandı

Komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Beyazperde'nin haberine göre, dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'den esinlenerek ve Türkiyeye uyarlanan pandemi komedisi olan filmin çekimleri Ankara ve Kızılcahamam, Kahramankazan gibi ilçeleri çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını verdi. Çekimler sırasında oldukça eğlenen oyuncu kadrosundan ilk görsel resmi olarak paylaşıldı.

İZMİR, İSTANBUL, SİVAS, YOZGAT...

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Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hay De Maske'nin çekimlerine başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Latif Doğan, Yakup Akar, Berke Yüksel, Ekin Ataizi, Begüm Doğar, Aslıhan Toraman ve sosyal medya fenomenleri Bülent Mert ve Emin Yalçın yer alacak. Filmdeki karakterler adlarını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacak.

La Hay De Maske'nin yapımcılığını ve prodüksiyonunu Sineline Film Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise The Kamil, Baba Mirası, Çam Yarması, İntikam Çukuru gibi bir çok filmin yönetmenliğini üstlenen Sefa Özçelik oturuyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin vizyon tarihi ise henüz kesinleşmedi.

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