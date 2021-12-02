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La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu geliyor! Squid Game'in yıldızı Park Hae-soo 'Berlin' karakterini oynayacak

02.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. La Casa de Papel’in finaline kısa bir süre kala dizi birçok ülkede uyarlama versiyonlarına ekrana gelecek. Bu ülkelerden biri de Güney Kore oldu.

La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu geliyor! Squid Game'in yıldızı Park Hae-soo 'Berlin' karakterini oynayacak

La Casa de Papel, yayınladığı tarihten itibaren tüm dünyada en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol dizisinin geçtiğimiz aylarda “La Hay De Maske” adıyla Türkçe versiyonunun bir filmde izleyiciye sunulacağı söylenmişti. Türkiye’deki versiyonundaki çekimlere dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan dizinin Güney Kore versiyonunu oyuncu kadrosu belli oldu.

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“BERLİN” KARAKTERİ BELLİ OLDU

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12 bölümünden oluşması beklenen La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonunun 2022 yazının sonlarına doğru Netflix’te yayınlanacağı belirtildi. Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, "Berlin" olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda ise Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-tae (Profesör), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo) yer alıyor.

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La Casa de Papel’in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada Güney Kore versiyonuna ilişkin bir video yayınlandı. Sosyal medya gönderisinde oyuncuların tanıtıldığı videoya, “Seul'den tüm Direniş'e, Park Hae-soo'nun bir mesajı var: La Casa de Papel’in Kore versiyonu bu 2022'de sadece Netflix'te yayınlanacak” notu eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
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