La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu geliyor! Squid Game'in yıldızı Park Hae-soo 'Berlin' karakterini oynayacak

La Casa de Papel, yayınladığı tarihten itibaren tüm dünyada en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol dizisinin geçtiğimiz aylarda “La Hay De Maske” adıyla Türkçe versiyonunun bir filmde izleyiciye sunulacağı söylenmişti. Türkiye’deki versiyonundaki çekimlere dair herhangi bir bilgi paylaşılmayan dizinin Güney Kore versiyonunu oyuncu kadrosu belli oldu.

12 bölümünden oluşması beklenen La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonunun 2022 yazının sonlarına doğru Netflix’te yayınlanacağı belirtildi. Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, "Berlin" olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda ise Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-tae (Profesör), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo) yer alıyor.

La Casa de Papel’in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada Güney Kore versiyonuna ilişkin bir video yayınlandı. Sosyal medya gönderisinde oyuncuların tanıtıldığı videoya, “Seul'den tüm Direniş'e, Park Hae-soo'nun bir mesajı var: La Casa de Papel’in Kore versiyonu bu 2022'de sadece Netflix'te yayınlanacak” notu eklendi.

Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.



From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L