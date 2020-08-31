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Netflix’te ücretsiz dizi ve film dönemi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 31.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Popüler dijital içerik platformu Netflix, yeni bir uygulamaya gitti ve bazı dizi ve filmleri ücretsiz izletmeye başladı. İşte Netflix’te ücretsiz izleyebileceğiniz dizi ve filmler.

Netflix’te ücretsiz dizi ve film dönemi

log.com.tr'nin haberine göre; Netflix, Türkiye’de de açtığı buradan ulaşabileceğiniz “ücretsiz izle” sayfasıyla bazı dizi ve filmlerin herhangi bir hesaba ihtiyaç olmadan izlenebilmesinin önünü araladı.

Tarayıcı yanında Android üzerinden de izlenebilen içerikler arasında Strangers Things, Elite, Patron Bebek, When The See Us, Love is Blind, Gezegenimiz, Bird Box, Grace and Frankie, Murder Mystery ve Two Popes gibi yapımlar yer alıyor. Aktarıldığı kadarıyla dizilerde sadece ilk bölüm ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Diğer bölümler için abone olunması gerekiyor. Filmler ise tamamen baştan sona izlenebiliyor. Bu ileride içerik anlamında gelişecek gibi görünen imkanın şimdilik iOS ve akıllı TV tarayıcılarında çalışmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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