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Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı! Tolstoy'un ölümsüz eserine 'savaş' engeli

02.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'ya bir yaptırım da 'Netflix'ten geldi. 'Netflix'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Tolstoy'un eseri 'Anna Karenina' uyarlamasının çekimlerini durdurduğu iddia edild.i

Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı! Tolstoy'un ölümsüz eserine 'savaş' engeli

Dijital yayın platformu Netflix, geçen yıl ülkenin iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor tarafından denetlenen “görsel-işitsel hizmetler” listesine eklendikten sonra 1 Mart'ta Rusya'da bir dizi yeni yükümlülük altına girecekti.

Yükümlülükler, Netflix'in 20 Rus federal televizyon kanalını yayınlamak zorunda kalacağı anlamına geliyordu.

Netflix'ten dün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı çatışmayı kastederek, "Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullanılmıştı.

'ANNA KARENINA' KARARI

Ayrıca Ukrayna'ya yönelik saldırıları yedinci gününde devam eden Rusya'ya yaptırımlar, askeri ve ekonomik alanın yanı sıra kültür-sanat faaliyetlerine de yansımaya başladı. "Netflix"in, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar şöyle:

“Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk...

"HEYECAN DUYUYORUZ" DEMİŞTİ

Öte yandan 'Netflix' Orijinal Diziler Direktörü Michael Azzolino, geçtiğimiz sene, "Yetenekli yazarlar, yönetmenler ve yapımcılar ekibi, yaratıcı ve sürükleyici bir dizi hazırladı. Bu çok beğenilen hikayeye yönelik vizyonlarını Rusya'daki ve dünyadaki üyelerimize ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz." demişti.

1-2-3 Prodüksiyon'dan Valeriy Fedorovich ve Evgeniy Nikishov ise şunları söylemişti:

"Bu çaba heyecan verici ve zorlayıcı olmanın ötesinde, omurgasını aşka adanmış dünyanın temel edebiyat eserlerinden birine dayandığından, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar izleyicilerin kalbine dokunacak."

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