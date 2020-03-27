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Netflix’ten şaşırtan Messiah’a kararı

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Ocak ayında yayınlanan ve tartışmaların odağına oturan Netflix yapımı Messiah, ilk sezonun ardından iptal edildi.

Netflix’ten şaşırtan Messiah’a kararı

Micheal Petroni’nin yaratıcısı olduğu ve V For Vendetta filmini ile tanınan James McTeigue’nin yönetiği Messiah, Ocak ayında izleyiciyle buluşmuştu. Başrollerini Michelle Monaghan, Mehdi Debhi, Tomer Sisley gibi isimlerin paylaştığı, kamu düzenini bozarak kamuoyunun ilgisini çeken bir insanla ilgili bilgileri ortaya çıkaran CIA ajanı Eva Geller’ı odak noktasına alıyor.

Eva Geller, ruhani bir hareket başlatan ve siyasi kargaşaya neden olan bu kişiyi araştırmaya başlarken, söz konusu kişi, mucizeler yarattığını iddia ederek müritler kazanıyordu. CIA ajanı ise bu kişinin gerçekten ilahi bir varlık mı yoksa dünyanın düzenini bozabilecek bir sahtekar mı olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyordu.

İLK SEZONUN ARDINDAN İPTAL EDİLDİ

Sosyal medya çağında indandırıcılığın ve kitleleri harekete geçirmenin etkisini inceleyen dizi, yayınlandığı günden beri tartışmalara yol açmıştı. İzleyiciler adeta ikiye bölünmüş, dizi bazı ülkelerde yasaklanmıştı.

Bir şekilde başarı sağlayan bu dizinin ikinci sezonu kesin gözle bakılırken, Netflix’ten beklenmedik bir karar geldi. Dizi yayınlanan ilk sezonun ardından Netflix tarafından iptal edildi. Bu iptal kararını ise dizide Will Mathers karakterini canlandıran Wil Traval duyurdu.

Traval Instagram hesabından, “Çok çok üzücü bir gün. Netflix’ten Messiah’ın ikinci sezonunun olmayacağı bilgisini yeni aldım. Herkesin desteği ve sevgisi için teşekkür ederim. Keşke her şey başka olsaydı” dedi.

Bu kararla dizi izleyicileri, Al-Masih’in bir kurtarıcı olup olmadığını asla öğrenemeyecek.

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netflix, Messiah,

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