Netflix’ten Testere’ye rakip! Red Dot’tan ilk fragman yayınlandı

Netflix imzalı İsveç yapımı korku gerilim filmi Red Dot’tan ilk fragman yayınlandı. Testere, Küp, Escape Room gibi yapımlardan ilham alan film küçük bir ekiple çekildi. Alain Darborg'un yönetmeni olduğu filmin fragmanında kendimizi kuzey ışıkları altında buz gibi bir kış kampında buluyoruz. Karlar içerisinde beyaz bir korkuya hapsolacağız gibi görünüyor!

İlişkilerinde sorun yaşayan David ve Nadja, ilişkilerine yeni bir soluk getirmek için İsveç'in kuzeyinde kamp yapmaya gider. Başlarda her şey yolunda gider ve ikili ilişkilerin yeniden canlandırmayı başarır. Ancak çadırda aniden kırmızı bir lazer nokta belirdiğinde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulurlar. Bir tetikçin peşlerine düşmesinin ardından David ve Nadja, acımasız vahşi doğaya kaçmak zorunda kalır.

Red Dot'un başrollerini Anastasios Soulis ve Nanna Blondell paylaşıyor. Filmin Netflix'teki izleyicileriyle 11 Şubat 2021 tarihinde buluşması planlanıyor.



