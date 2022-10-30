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Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! başrolü değişiyor

30.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, kısa süre yaptığı The Witcher 4. sezon duyurusunda kritik bir değişikliğe gideceğini açıkladı. Geralt karakterini canlandıran Henry Cavill, artık dizide yer almayacak.

Netflix’ten The Witcher hayranlarına kötü haber! başrolü değişiyor

Netflix, The Witcher 3. sezonunu henüz yayınlamamış olsa da şimdiden dördüncü sezonun onayını verdiğini açıkladı. Ancak izleyicileri üzen bir gelişme olarak artık Geralt of Rivia karakterini Henry Cavill’in canlandırmayacağı duyuruldu.

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Cavill, Instagram'da yaptığı açıklamada, “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlarla hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım” dedi. Cavill, Netflix dizisinin Aralık 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana “The Witcher”da canavar avcısı Geralt olarak başrolü canlandırmıştı. 2023’ün yaz döneminde yayınlanacak olan The Witcher 3. sezonu, Cavill’in son sezonu olacak. Ek bir parantez olarak belirtelim, Henry Cavill kısa bir süre önce “Superman” rolüne de döneceğini duyurmuştu.

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Öte yandan The Witcher 4. sezonundaki Geralt of Rivia karakteri ise artık Liam Hemsworth’e emanet olacak. Hemsworth’de yine yaptığı açıklamada “Bir Witcher hayranı olarak Geralt of Rivia'yı oynama fırsatına çok sevindim. Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri verdiği, macerasının bir sonraki bölümü için Beyaz Kurt'un bıçaklarını kullanmama izin verdiği için onur duyuyorum” dedi.


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