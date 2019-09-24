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Netflix Türkiye sansür uygulamaya başladı

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TEKNOLOJİ  | 24.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sansür ilk defa El Camino: A Breaking Bad Movie filminin fragmanında uygulandı.

Netflix Türkiye sansür uygulamaya başladı

Netflix ile RTÜK arasındaki gerginlik geçtiğimiz aylarda tatlıya bağlanmış ve Netflix sansür yasalarına uyacağını açıklamıştı.Netflix’in bu sansürü nasıl uygulayacağı ise merak ediliyordu. Eğer diğer firmalar gibi buzlama veya çiçek ile sansür yaparlarsa üye kaybedeceğini bilen Netflix, akıllıca bir yöntem uyguladı.

Efsane dizi Breaking Bad’in filmi olacak olan El Camino: A Breaking Bad Movie, sansürün ilk kurbanı oldu. El Camino: A Breaking Bad Movie için fragman yayınlayan Netflix, Türkiye için sansürlü versiyonunu yayınladı.

El Camino: A Breaking Bad Movie‘nin fragmanında; Aaron Paul “sigara” içerken elini arabanın camından çıkarıyor. Amerika versiyonunda sigara görünürken, Türkiye versiyonunda ise sigara karanlığa gömülüyor.

Ne bir buzlama ne de çiçek kondurmaca olmadan yapılan bu akıllıca taktik, sansürün hissedilmemesini sağlayabilir. Aşağıdaki görsellerden sansürün nasıl uygulandığını görebilirsiniz. Bakalım diğer dizi ve filmler için de aynı taktik uygulanacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie

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