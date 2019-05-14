Netflix tutkunları buraya! En çok izlenen diziler açıklandı

Listede The Protector (Hakan Muhafız) da yer aldı.
Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı
YABANCI DİL KATEGORİSİ
Quicksand
The Ruthless
Osmosis
Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
Delhi Crime
Mirage
Bitter Daisies
A Fortunate Man
Burn Out
The Protector
GENEL LİSTE
Our Planet
The Perfect Date
The Highwaymen
The Silence
Black Summer
After Life
The Spy Who Dumped Me
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
You vs. Wild
EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
Black Summer
After Life
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
Star Trek: Discovery
Lunatics
Bodyguard
Santa Clarita Diet
Bonding
Brooklyn Nine-Nine
NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
5- Gilmore Girls: A Year in the Life
1- Marvel’s The Defenders
Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
İngiltere: Call the Midwife
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
1402 = Gece yarısı komedileri
5475 = Romantik komediler
10256 = Tekme tokat komediler
8195 = B-Sınıfı korku filmleri
10944 = Kült korku filmleri
4734 = Kült bilim kurgu filmleri
4195 = Bağımsız komediler
8195 = B-Tipi korku filmleri
8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
8646 = Seri katil korku filmleri
46576 = Klasik aksiyon macera
8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
10118 = Super kahramanlar
7700 = Kovboy – Western filmler
10702 = Casus aksiyon filmleri
9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri
Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama
Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu.
Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.
NETFLİX’TEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye açıklama yapan Netflix fiyatlandırmaların Netflix’in dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”
İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ
Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste...
Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
The Highwayman - 40 milyon
Umbrella Academy - 45 milyon
Triple Frontier - 52 milyon
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