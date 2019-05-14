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Netflix tutkunları buraya! En çok izlenen diziler açıklandı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 14.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Online dizi ve film platformu Netflix en çok izlenen diziler listesini açıkladı.

Listede The Protector (Hakan Muhafız) da yer aldı.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

YABANCI DİL KATEGORİSİ

YABANCI DİL KATEGORİSİ
Quicksand The Ruthless Osmosis
Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga Delhi Crime Mirage
Bitter Daisies A Fortunate Man Burn Out The Protector

GENEL LİSTE

GENEL LİSTE
Our Planet The Perfect Date The Highwaymen
The Silence Black Summer After Life
The Spy Who Dumped Me Riverdale Chilling Adventures of Sabrina You vs. Wild

EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
Black Summer After Life Riverdale Chilling Adventures of Sabrina Star Trek: Discovery
Lunatics Bodyguard Santa Clarita Diet Bonding Brooklyn Nine-Nine

NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
10- Marvel’s Iron Fist
9- You Me Her
8- The OA
6- The Seven Deadly Sins
5- Gilmore Girls: A Year in the Life
4- Atypical
3- Friends from College
2- Santa Clarita Diet
1- Marvel’s The Defenders
Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
İngiltere: Call the Midwife
İspanya: Narcos
Almanya: House of Cards
Yunanistan: Grand Hotel
Portekiz: Shadowhunters
Azerbaycan: Sherlock
Rusya: Arrow
Fransa: The Returned
Türkiye: The Tudors
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
6548 = Komediler
869 = Kara komedi
4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
1402 = Gece yarısı komedileri
26 = Alaycı komediler
2700 = Politik komediler
9702 = Durum komedileri
5286 = Spor komedileri
11559 = Stand-up
3519 = Ergen komedileri
4922 = Satirik komediler
5475 = Romantik komediler
10256 = Tekme tokat komediler
7627 = Kült filmler
8195 = B-Sınıfı korku filmleri
1252 = Kamp filmleri
10944 = Kült korku filmleri
4734 = Kült bilim kurgu filmleri
9434 = Kült komediler
4195 = Bağımsız komediler
8711 = Korku filmleri
8195 = B-Tipi korku filmleri
6895 = Yaratık filmleri
8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
89585 = Korku komedi
8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
8646 = Seri katil korku filmleri
1365 = Aksiyon ve Macera
46576 = Klasik aksiyon macera
43040 = Aksiyon Komedi
43048 = Aksiyon gerilim
8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
2125 = Askeri aksiyon
7442 = Macera
10118 = Super kahramanlar
7700 = Kovboy – Western filmler
10702 = Casus aksiyon filmleri
9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama
Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.
Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu. Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

NETFLİX’TEN AÇIKLAMA

NETFLİX’TEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye açıklama yapan Netflix fiyatlandırmaların Netflix’in dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”

İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ

İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ
Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste... Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
The Highwayman - 40 milyon
Umbrella Academy - 45 milyon
Triple Frontier - 52 milyon
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Anahtar Kelimeler:
Netflix en çok izlenen diziler Hakan: Muhafız

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