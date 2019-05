Netflix tutkunları buraya! En çok izlenen diziler açıklandı

Listede The Protector (Hakan Muhafız) da yer aldı.

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

YABANCI DİL KATEGORİSİ Quicksand The Ruthless Osmosis

Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga Delhi Crime Mirage

Bitter Daisies A Fortunate Man Burn Out The Protector

GENEL LİSTE Our Planet The Perfect Date The Highwaymen

The Silence Black Summer After Life

The Spy Who Dumped Me Riverdale Chilling Adventures of Sabrina You vs. Wild

EN ÇOK İZLENEN DİZİLER Black Summer After Life Riverdale Chilling Adventures of Sabrina Star Trek: Discovery

Lunatics Bodyguard Santa Clarita Diet Bonding Brooklyn Nine-Nine

NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...

10- Marvel’s Iron Fist

9- You Me Her

8- The OA

6- The Seven Deadly Sins

5- Gilmore Girls: A Year in the Life

4- Atypical

3- Friends from College

2- Santa Clarita Diet

1- Marvel’s The Defenders

Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?

HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.

ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)

İngiltere: Call the Midwife

İspanya: Narcos

Almanya: House of Cards

Yunanistan: Grand Hotel

Portekiz: Shadowhunters

Azerbaycan: Sherlock

Rusya: Arrow

Fransa: The Returned

Türkiye: The Tudors

Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...

Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.

İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...

11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları

6548 = Komediler

869 = Kara komedi

4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler

1402 = Gece yarısı komedileri

26 = Alaycı komediler

2700 = Politik komediler

9702 = Durum komedileri

5286 = Spor komedileri

11559 = Stand-up

3519 = Ergen komedileri

4922 = Satirik komediler

5475 = Romantik komediler

10256 = Tekme tokat komediler

7627 = Kült filmler

8195 = B-Sınıfı korku filmleri

1252 = Kamp filmleri

10944 = Kült korku filmleri

4734 = Kült bilim kurgu filmleri

9434 = Kült komediler

4195 = Bağımsız komediler

8711 = Korku filmleri

8195 = B-Tipi korku filmleri

6895 = Yaratık filmleri

8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri

89585 = Korku komedi

8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri

8646 = Seri katil korku filmleri

1365 = Aksiyon ve Macera

46576 = Klasik aksiyon macera

43040 = Aksiyon Komedi

43048 = Aksiyon gerilim

8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri

2125 = Askeri aksiyon

7442 = Macera

10118 = Super kahramanlar

7700 = Kovboy – Western filmler

10702 = Casus aksiyon filmleri

9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri

Netflix Türkiye'de zam mı yaptı? İşte resmi açıklama Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

Netflix Türkiye'de üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu.

Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyordu. Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

NETFLİX’TEN AÇIKLAMA Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye açıklama yapan Netflix fiyatlandırmaların Netflix’in dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”

İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste... Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon

The Highwayman - 40 milyon

Umbrella Academy - 45 milyon