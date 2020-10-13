Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix yeni Sherlock Junior filmiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı

Netflix yeni Sherlock Junior filmiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’ten yeni bir Sherlock Holmes filmi daha geliyor. Sherlock Junior adlı filmin senaryosu Ehren Kruger ve Matt Kuzma ikilisine emanet edildi.

Netflix yeni Sherlock Junior filmiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı

Netflix, Enola Holmes filmi ve The Irregulars dizisinden sonra yeni bir Sherlock Holmes filmi daha duyurdu. Sherlock Junior adlı filmle ilgili ayrıntılı bilgi olmasa da senaryosunu kimlerin yazacağı belli oldu. Filmi kimin yöneteceği ya da hangi oyuncuların yer alacağı şimdilik bilinmiyor ancak projeye eklenen iki yazarın ismi paylaşıldı.

Bu isimlerden ilki, aynı zamanda yapımcı da olan Amerikalı senaryo yazarı Ehren Kruger olacak. Yazar, Disney'yin kısa süre önce yeniden çekilen Dumbo versiyonu, Halka, Transformers: Age of Extinction ve Çığlık 3 gibi birçok popüler filmin senaryo kısmında yer almıştı.

Senaryo tarafında karşımıza çıkacak ikinci ismin ise daha önce Sony Picture Entertainment'ta görev alan Matt Kuzma olacağı söyleniyor.

SHERLOCK JUNIOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Whats's on Netflix'e göre proje zaten bir süredir Netflix'in gündemindeydi ve yazarların bulunmasıyla birlikte ilk adımlar atıldı. Filmde edebiyat tarihinin en ikonik dedektiflerinden olan Sherlock Holmes ile davaları çözerken Sherlock'a yardımcı olan arkadaşı Dr. Watson'ın genç hallerini göreceğiz.

Paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre filmde Sherlock Junior, tuhaf bir kayboluşun ve kasabalarındaki cadı lanetinin ardındaki gizemi çözmek için John Watson ile bir araya geliyor ve ikili yeni maceralara atılıyor. Filmle ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak Netflix'in projeden umutlu olduğu söyleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Elon Musk’ın hayatı deşifre oluyor Elon Musk’ın hayatı deşifre oluyor
The Walking Dead yıldızının inanılmaz dönüşümüThe Walking Dead yıldızının inanılmaz dönüşümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek
Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde Atom Karınca gibi
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde Atom Karınca gibi
Cesur filmlerin kadınından yeni proje: Fake!
Cesur filmlerin kadınından yeni proje: Fake!
Tartışmaların odağındaki film 2020’nin en çok izleneni oldu
Tartışmaların odağındaki film 2020’nin en çok izleneni oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
Usta yönetmen Sheldon Cooper’ın fikrini çaldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandra Bullock ile Ryan Reynolds’ın The Lost City of D filminin başrollerini paylaşması bekleniyor
Yıllar sonra birlikte aksiyona dalacaklar
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri için Roma'da
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde Atom Karınca gibi
Channing Tatum yapımcılığında Elon Musk’ın sıra dışı hayatı dizi oluyor: SpaceX
Elon Musk’ın hayatı deşifre oluyor
Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek
Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri En Büyük Şaban, Garip ve Şabaniye hakkında daha önce duymadığınız gerçek
Dönerse Senindir filminin konusu nedir? Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimlerdir? Dönerse Senindir filmi nerede çekildi? İşte Dönerse Senindir filmi...
İntikam planından doğan masum bir aşk hikayesi!
Kate Winslet, kripto para skandalını konu alan Fake’in yıldızı olacak
Cesur filmlerin kadınından yeni proje: Fake!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.