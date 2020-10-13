Netflix yeni Sherlock Junior filmiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı

Netflix, Enola Holmes filmi ve The Irregulars dizisinden sonra yeni bir Sherlock Holmes filmi daha duyurdu. Sherlock Junior adlı filmle ilgili ayrıntılı bilgi olmasa da senaryosunu kimlerin yazacağı belli oldu. Filmi kimin yöneteceği ya da hangi oyuncuların yer alacağı şimdilik bilinmiyor ancak projeye eklenen iki yazarın ismi paylaşıldı.

Bu isimlerden ilki, aynı zamanda yapımcı da olan Amerikalı senaryo yazarı Ehren Kruger olacak. Yazar, Disney'yin kısa süre önce yeniden çekilen Dumbo versiyonu, Halka, Transformers: Age of Extinction ve Çığlık 3 gibi birçok popüler filmin senaryo kısmında yer almıştı.

Senaryo tarafında karşımıza çıkacak ikinci ismin ise daha önce Sony Picture Entertainment'ta görev alan Matt Kuzma olacağı söyleniyor.

SHERLOCK JUNIOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Whats's on Netflix'e göre proje zaten bir süredir Netflix'in gündemindeydi ve yazarların bulunmasıyla birlikte ilk adımlar atıldı. Filmde edebiyat tarihinin en ikonik dedektiflerinden olan Sherlock Holmes ile davaları çözerken Sherlock'a yardımcı olan arkadaşı Dr. Watson'ın genç hallerini göreceğiz.

Paylaşılan raporda yer alan bilgilere göre filmde Sherlock Junior, tuhaf bir kayboluşun ve kasabalarındaki cadı lanetinin ardındaki gizemi çözmek için John Watson ile bir araya geliyor ve ikili yeni maceralara atılıyor. Filmle ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı ancak Netflix'in projeden umutlu olduğu söyleniyor.



