Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin sevgili yaptığı ortaya çıktı! Müge Anlı isyan etti: "Dinlediğimizi anlayamayacak kadar geri zekalı değiliz"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyo bir anda karıştı. Ünlü gazeteci, Nevrigül Alan'ın kız kardeşi Nazmiye'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüsüne değinip "O videoyu kim için ağlayarak çektin?" diye sordu. Genç kız ise "Kimse için çekmedim. Ben o akşam ağlıyordum zaten." yanıtını verdi. Müge Anlı'nın "Niye?" sorusuna "Ben ablamı özleyemez miyim?" diye karşılık veren Nazmiye'nin bu sözüne yanıt gecikmedi.

Müge Anlı "Ablan için mi ağladın? İyi, şükür! Ablan için ağlama şarkısı mı bu parça? Bu sevgiliden ayrılma şarkısı, adını bilmiyorum ama!" ifadelerini kullandı. Nazmiye ise "Biz bu şarkıları ablamla çok dinliyorduk. Bizim şarkılarımız." diyerek kendini savundu. Usta gazeteci, genç kızı köşeye sıkıştırdı:

"Ne yazdın altına? Ablacığım seni çok özledim falan mı yazdın? Yazsaydın 'Ablacığım Allah rahmet eylesin, seni çok özledim.' falan."

"BU SEVGİLİYE BİR MESAJ!"

Paylaşılan videoyu şaşkınlıkla izleyen Şevki Hoca, "Bu sevgiliye bir mesaj" dedi. Nazmiye ise "Hocam siz niye her şeyi yanlış anlıyorsunuz?" diye serzenişte bulundu. Ortada bir yanlış anlaşılma olmadığını vurgulayan Şevki Hoca, "Bunu kime izletirsen izlet, aynı şeyi söyleyecektir." dedi.

"NE OLDU DA BİRDEN BİRE ABLANI ÖZLEDİN?"

Müge Anlı, Nazmiye'ye dönerek şu açıklamayı yaptı:

"Ablan öldükten sonra paylaştıkların da vardı. Onları da biliyorum. Ne oldu şimdi birden bire ablanı özledin? Bunları ablan öldükten sonra çekmedin mi?"

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ

Nazmiye ise bahsi geçen videoları kafasını dağıtmak için çektiğini söyledi.

"DİNLEDİĞİMİZİ ANLAYAMAYACAK KADAR GERİ ZEKALI DEĞİLİZ!"

Müge Anlı ise "Ne yani şimdi, biz de dinlediğimizi anlayamayacak kadar geri zekalı değiliz! Aşk şarkısı işte o ağlayarak. Ayrıca sen 4 Aralık'ta da Instagram'a yeni bir ilişkiye başladığını belirten tarih atmışsın, nazar boncuğu koymuşsun öyle mi?"

NAZMİYE YENİ BİR İLİŞKİYE YELKEN AÇTI

Sevgilisi olduğunu belirten Nazmiye sorgulanması üzerine "Siz de zaten istemiyor muydunuz?" dedi.

Nazmiye'nin Instagram hesabında profiline "Allah seni özgür bir şekilde yaratmışken başka birinin kölesi olma" yazdığı ortaya çıktı. Müge Anlı'nın "Sevgilin kim?" sorusuna "O bende kalsın" yanıtını veren Nazmiye'nin yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"TAPARCASINA SEVDİĞİN BARIŞ'I BİR ANDA NASIL SİLDİN?"

Rahmi Özkan canlı yayında ortaya çıkan aşka ilişkin değerlendirmede bulundu:

"Bu kadar derin aşkını ve taparcasına sevdiğin Barış'ı nasıl sildin? Kim karşına çıktı da onu silmeyi sana kabul ettirebildi?"

Bazı şeyleri geç ama temiz anladığını belirten Nazmiye, Müge Anlı'ya dönüp şu ifadeleri kullandı:

"Sen bir şey demiştin. Tam olarak net hatırlamıyorum ama 'Niye böyle damat buldun?' falan dedin. Çok da doğru söyledin."

"BARIŞ'A MI NİSPET YAPIYORSUN?"

Yeni aşkının köyden olduğunu belirten Nazmiye, "Sosyal medyadan mı yazıştınız?" sorusuna ise "Hayır, önceden tanıyordum." yanıtını verdi.

Sen şimdi 'Ben başka birini buldum' diye Barış'a mı nispet yapıyorsun böyle, sana geri dönsün diye? Barış da ne diyormuş senin için biliyor musun? Muhabirlerimize 'Bu kız başıma bela oldu, ayrılamıyorum da şu anda.' diyormuş."

Nazmiye'nin yengesi Cansu Hanım ise şu açıklamayı yaptı:

"Şirin kayboldu. 5-6 gün sonra kaynanamlar polise ifade vermeye geldiler. Ben Nazmiye'nin ağzından laf almaya çalıştım. 'Şirin nerede, nereye gitmiş olabilir?' diye sordum Nazmiye hiç umursamamazlıktan geldi ve 'Ne bileyim Cansu, kendini asmıştır, öldürmüştür.' dedi. Aynı cümleyi yayına bağlandığında Doğan da kullandı. Nazmiye beni hiç yalanlama böyle bir cümle kullandın. Ben de 'Neden Şirin kendini assın? Assaydı şimdiye kadar cenazeleri çoktan gelirdi. Saçmalıyorsun şu anda.' dedim."

Müge Anlı, "Niye kendini öldürdüğü aklına geldi? Siz mesela buraya Nevrigül'ü kayıp olarak aramaya geldiniz. Nevrigül'ün kendini öldürdüğü hiç aklıma gelmedi. Ki benim aklıma bir sürü şey gelir. Niye kendini öldürsün ki?" dedi. Nazmiye ise "Benim de aklıma öyle bir şey gelmedi." ifadesini kullandı. Bunun üzerine neden öyle dediğini soran Müge Anlı, genç kızı köşeye sıkıştırdı.

"Bir sene öncesinde bana 'Nazmiye, ben kendimi asacağım.' dedi." ifadesini kullandı. Bu açıklama Müge Anlı ve izleyenleri şaşırttı.

NAZMİYE'NİN YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı "Sen yeni sevgilinle sosyal medyada canlı yayın açmışsın, öyle mi?" dedi. Genç kız canlı yayına verilen fotoğrafın kaldırılmasını rica etti. "Damada bakalım." diyen Müge Anlı "Bunlar zaten canlı yayın açmışlar, saklamıyorlar ki!' dedi.

"Bir sosyal medya fenomeni. Bu adam belki seninle görüşüyordur. Sen mi kendi kendine 'sevgilim' diyorsun? Adamı da şey yapmayalım yani." dedi.

Nazmiye'nin utanması üzerine "Anlayamıyorum ya! Bunlar yayınlıyorlar yayınlıyorlar 'ya' diyorlar. Senin telefonunu çalmışım, onun içerisinden gizli fotoğrafını bulmuşum muamelesini görmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Açmışsınız canlı yayın. Ne konuştunuz? Sevgilim diye mi konuştunuz,yoksa arkadaş diye mi?" ifadelerini kullanan Müge Anlı "Burada gülerken yüzünü kapatmıyorsun da bunu gösterince neden yüzünü kapattığını anlayamıyorum." diyerek sert çıktı.

"İSTEMEDEN BARIŞ'I KISKANDIRMANA VESİLE OLDUK"

Nazmiye'nin davranışı üzerine Müge Anlı şu açıklamayı yaptı:

"Barış da görmüş oldu. Kıskanmıştır şimdi, vesile olduk istemeden."

Nazmiye'nin Instagram profilinde yer alan ifadelerin o hesapta da yazdığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ: "YAZIK GÜNAH!"

Müge Anlı Nevrigül'ün intihar ettiğine inanmadığını söyledi:

"Bir delil bulunmadığı için intihar gibi görünüyor. Yazık günah yani."

Babası ise Nazmiye'ye sert çıktı:

"Ablan olsa, kocasını bile aramaz. Senin katilini arar. Sen Barış'tır bilmem nedir? Rahmetli kız olsaydı onun hakkını arardı. Sabır sabır bir yere kadar. Biz buraya Nazmiye'nin hayatını öğrenmeye gelmedik ki. Kızımızın katili ortaya çıksın diye geldik."

Nazmiye bir süre sonra kalkarak stüdyoyu terk etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ!

Canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Nazmiye çok utangaç bir kızmış. Ama sol gözü daha utangaç."

"Müge Anlı'daki Nazmiye'ye aşırı uyuz oluyorum. Hareketlere bak. TikTok'ta video yapmaya, paylaşmaya utanmıyor. Bir de gösterince utanır gibi yapmalar, cilveler. Ablası bu kızın umurunda değil ki! Bahsedilirken bile yüzünde nefret var. Kimse görmüyor mu?"







