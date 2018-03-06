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Nevşin Mengü'den dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Hülya Avşar’ın programda Mehmet Aslantuğ'a kadınlarla ilgili "Erkek işe gitsin, kadın evde oturup çocuk büyütsün..." sözlerine Nevşin Mengü'den de tepki geldi...

Nevşin Mengü'den dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı

Bir Hülya Avşar sohbeti programının bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Programda Hülya Avşar’ın “Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın” sözlerine Nevşin Mengü’den tepki geldi.

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mengü, Hülya Avşar’ın sözlerinin olduğu videoyu “Cehaletin iktidarı” sözleriyle paylaştı.

İşte Nevşin Mengü’nün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken Mehmet Aslantuğ'un duruşu büyük övgü aldı.

HÜLYA AVŞAR SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları....

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Anahtar Kelimeler:
nevşin mengü Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
HÜLYA BU KEZ DOĞRU SÖYLEMİŞ
NEVŞİN MENGÜ DİLİNE SAĞLIK.YAZILAN YORUMLARI DA TEBŔIK EDIYORUM.MEHMET ASLANTUĞ SIZE O ZARIF EŞINIZLE MUTLULUKLAR DILERIM.
ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen siyasetçiyi elleri patlayıncaya kadar alkışlayan milyonlarca kadın var. Hülyada onlardan biri sadece ne var bunda ? seçme ve seçilme hakkı ve eşit vatandaşlık çoğu kadına fazladan yük olmuş gibi, buradan çıkan ana fikir kadının düşmanı yine kadındır :)
tabii ki kadın erkek eşit değildir. kadın üretimin içinde olmalı ve hayatımızın en önemli varlıkları. bunu bir akpartili olarak söylüyorum. eşit değildir meselesine gelince kadının üstün olduğu ve zayıf olduğu noktalar vardır. onun için eşit değildir.
@ramazansulun1 Kafa yapın bu.Birşey denilemez.Ama Kadın ve Erkek eşittir.Bu deyişinizle Kadınların tepkişi üzerinizde.
ortaçağ,aydın çağ diyalogları.iktidara selâm yada Atatürkle devam tartışması.
Maalesef Nevşin Mengü doğru demiş..."cehaletin iktidarı" diyerek... Eğer halk aydın olsa, eğtimli ve kültürlü olsa bu iktidar kesinlikle olamazdı... Onun içindir ki halka cehaleti öneriyorlar..
hülya avşar'ı gram sevmem de.Bu da onun fikri ne hoplayıp zıplıyorlar anlamadım.Kadınlar ölsün köle olsun dememiş bende ev hanımı olup çocuk bakmalı demiş.
valla ben de kadının sosyalleşmesine karşı değilim elbette ama ev işlerini ve çocuk yetiştirmeyi de ciddi bir iş olarak görüyorum.eşim ev hanımı olsa daha iyi diye düşünüyorum.bu tercih meselesi gericilik ilericilik meselesi değil.
KADIN İSTER İSTEDİĞİ MESLEĞİ YAPAR İSTER EV HANIMI OLUR BUNA KENDİ KARAR VERİR BAŞKASININ KARARI KENDİNE.
Mehmet bey ve hülya hanimi tebrik ediyorum. Çünkü hiç bişey anlamadım.
bu nevşünde her lafa tuzu alıp koşuyor
sacma fikrini anlatmaya calisrken sacma sozler soyleyen sacma sapan bi insansin
o yüzdenmi 10 tane koca değiştin diye sorarlar adama hülya avşar kızına sahip çık önce 15 yaşından beri aşk haberlerini izlemekten sıkıldık iktidarın ve gücün hülyası kişiliği kolaylıkla değişebilir paranın yönüne göre
kadınlar eşlerini rakip olarak görüyor .eşlerine hizmet etmek onlara zül geliyor.Son 35 yılın çocukları işte ortada hepsi saygısız sorumsuz.Bunlarda öncelikle annelerin suçu.Baba aile geçimini sağlar anne diğer yarısını yapar.Bu kötü değil.Çocuk yetiştirmek zor ve kültür gerektiren bir sorumluluk.Cahilleirn yapacağı iş değil.Modern kadınlar işte lak lakdan başka ne yapıyor çoğunluğu film anlat dedikodu et. .Çoğunluğuda aldığı parayı bakıcı paarsı parfüm kıyafetle harcıyor.Geriye ne kaldı çalışmasının anlamı nedir.Çocuk sevgisiz kalınca bus eferde bilgisayar tablet ver oynasın.ne güzel çocuk ye
güzel bi tespit bütün kadınlar işi bıraksa işsizlik azalır erkeklerinin maaşı yükselir bırakan kadınların yerini işsiz erkekler alır ne güzel
NEDE OLSA ÇERKES MEHMET ASLANTUĞ ASALETİNİ GÖSTERMİŞ BİZ ÇERKESLERDE KADIN ERKEĞİN YANINDADIR NE ÖNÜNDE NEDE ARKASINDA...
Bir vücutta iki baş olmaz.
herkes cahil bir tek siz medenisiniz! ülkenin bulunduğu durumdan ne kadar medeni olduğunuz anlaşılıyor! kendini aydın sanan procahiller!
Hülya nın kendi görüşü söylemeye çalıştıkları,,söyledikleri bile diyemiyorum.
kadın erkek eşit diyene çok yazık. Kadın her zaman erkekden daha üstündür. Kadınlarımız, analarımız olmasa ne olur erkeklerin hali, fazla değil 5 dk düşünmek lazım.
madem öyle kendi miye öyle yapmamış yakın biri soruversin.
Hülya avsar kendisi ev hanimligi yapiyor mu. program yapacagina evde corba yapsin o zaman
Memlekete bak Daa doğrusu medyanın düştüğü duruma bak.Her yazarın oğluda kızıda yazar olacak gibi kuralmı var.Önüne geleni yorumcu yazar olarak köşe verirsen rezilliğin önüne geçemezsiniz.
adam karşısındaki cehaleti bile rezil olmasın diye buz üzerinde dans ederek ders veriyo ama maalesef hülya heryerinden cehalet fışkırıyo geçmiş olsun ... konuk alırken dikkat et aşırı zekaya maruz kalabilirsin
kadın erkek tabii ki eşit değildir.. kadın isterse ev hanımı olabilir ancak erkek ev adamı olamaz..
hulya yaşlandi artik onu haber etmeye luzum yok
Herkes cahil bir tek siz akıllısınız
kadın köle gibi çalışınca işe koş gel evde iş yap çocuk bak hem dışarda çalış hem evde yani bumu özgürlük çalışan kadın bilgili çalışmayan bilgisiz bu mu
O söylediğini kendi yapsa da biraz olsun kafa diniesek!
SN.AVŞARDAN BAŞKA BİR LAF BEKLENİLMEZDİ.ACABA KENDİSİ EVDEMİ OTURUYOR?ÇOCUĞUNU EVDE OTURUP KENDİMİ BAKTI,YEMEKLERİ KENDİMİ YAPTI?PROĞRAMDAN PROĞRAMA GİTMEDİMİ?HALA DAHA İŞTE KOŞTURMUYORMU?NEDEN SÖYLEDİĞİNİN ARKASINDA DURMUYOR?YAĞCILIKTA BİRYERE KADAR.
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