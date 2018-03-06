Nevşin Mengü'den dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı

Bir Hülya Avşar sohbeti programının bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Programda Hülya Avşar’ın “Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın” sözlerine Nevşin Mengü’den tepki geldi.

Mengü, Hülya Avşar’ın sözlerinin olduğu videoyu “Cehaletin iktidarı” sözleriyle paylaştı.

İşte Nevşin Mengü’nün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

Cehaletin iktidarı https://t.co/vbc3oI1vD4 — nevsin mengu (@nevsinmengu) 6 Mart 2018

Hülya Avşar'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken Mehmet Aslantuğ'un duruşu büyük övgü aldı.

HÜLYA AVŞAR SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları....

Hülya bir kadın olarak niye erkek tarafında hayatın acaba:) https://t.co/T7rrK7KZKf — Nilgün Belgün (@nildaybelday) 5 Mart 2018

8 Mart kadınlar gününe yaklaşırken 'Güçlü Kalamıyorum' serisinde bugün.

- Aslantuğ: 'Kadın üretimde olsun ama, öyle değil mi Hülya?!'

- Avşar: Yine özgür olsun ama erkek egemen olsun! Kadın özgür olmasın demiyorum, erkek egemen olsun

Tam 2 dk.lık bir drampic.twitter.com/FxGOR4zJRZ — can gurses (@canitti) 5 Mart 2018

Hülya Avşar'ın aşırı cahilliği karşısında bu adamın mükemmel medeniyeti ne kadar da asil durmuş. Ziyansın sen Hülya Avşar, ziyan! https://t.co/yCnT3CcP5m — Tanrı Şiva (@tanrisiva) 5 Mart 2018

Mehmet Aslantuğ bu masadan hakaret etmeden kalkmayı nasıl başardın pic.twitter.com/KuJ3SvBGHo — Seden (@sedenkara) 4 Mart 2018

Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar’ın eril zihnine kadınların bir erkekten bağımsız olarak da var olabileceğini sokmak için öyle çok çırpındı ki hemcinsim adına ben utandım. Gerçekten çok üzücü bir kadının “erkek egemenliği” altında olmayı bu denli matah bir şey sanmasını izlemek. — BazıGüzelŞeyler (@baziguzelsey) 2 Mart 2018

Hülya Avşar'ın Mehmet Aslantuğ'a söylediklerini böyle dinledim. pic.twitter.com/EbvlC4Xoza — apça elif morte (@ballilokmayiz) 5 Mart 2018

hülya avşar’ın söylemesi gerekenleri ya da söylemesi bekleneni mehmet aslantuğ söylüyor. feminizm cinsiyetle alakalı bir şey değildir https://t.co/uJ1z4GSSpV — ????????‍♀️ (@gazorpazorpglsm) 5 Mart 2018