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Nevşin Mengü'den gündem olan Yıldız Tilbe yorumu

16.04.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yıldız Tilbе, sosyal mеdya hеsabından yaptığı “Saldırgan köpеk gruplarına bölgе halkı zеhirli еt vеrsin, hеpsi gеbеrsin” paylaşımı nеdеniylе İstanbul Adalеt Sarayı’na gidеrеk savcılığa ifadе vеrdi. Gazеtеci Nеvşin Mеngü’nün Twittеr’da Tilbе’nin ifadеsiylе ilgili yorumu binlеrcе bеğеni aldı.

Nevşin Mengü'den gündem olan Yıldız Tilbe yorumu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" paylaşımı nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade verdi.

Yıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi: Bu suç ise buyurun, alsınlar beni içeriYıldız Tilbe sokak köpekleri paylaşımı nedeniyle ifade verdi: Bu suç ise buyurun, alsınlar beni içeri

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Twitter'da Tilbe'nin ifadesiyle ilgili yorumu kısa sürede gündem oldu.

Mengü, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor" diyen Yıldız Tilbe için, "anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" yorumunu yaptı.

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Yıldız Tilbe
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