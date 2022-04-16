Nevşin Mengü'den gündem olan Yıldız Tilbe yorumu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" paylaşımı nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade verdi.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Twitter'da Tilbe'nin ifadesiyle ilgili yorumu kısa sürede gündem oldu.

Mengü, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor" diyen Yıldız Tilbe için, "anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" yorumunu yaptı.





