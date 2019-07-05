Uçakta panik anları! Yangın çıktı, acil iniş yaptı

Yetkililer, yangına taşınabilir bir şarj cihazının neden olmuş olabileceğini söyledi.
Airbus A330 tipi uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.
217 yolcunun tamamı Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Yolcuların tahliyesinden sonra uçakta inceleme yapan bomba imha ekipleri, yangının başladığı yerde iki koltuk arasında taşınabilir bir şarj cihazı buldu.
Virgin Atlantic'ten yapılan açıklamada ise uçağın kabindeki duman nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.
Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na, dün sabah saatlerinde kokpit göstergeleri mekanik arıza uyarısı veren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı da acil iniş yapmıştı.
İşte bu yazın en popüler 3 Yunan adası
Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor
12 aylık bebeği görenler şoke oluyor! Beyni dışında büyüyor
Otomobilden atlamaya çalışıyor ama... Son görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'nin Maldivleri'nde adım atacak yer kalmadı
Uzmanından uyarı! Bunu sakın yapmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum