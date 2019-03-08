Neye iyi gelmiyor ki! Karabiber ve balla karıştırdığınızda...

Akdeniz mutfağında özellikle et yemeklerinde sıklıkla kullanılan kimyon, yemeklere kattığı aromanın yanı sıra sağlığımız için de önemli bir yere sahip. Bu şifalı tohumlar; A, C, E ve K vitaminleri içerir. Bunun yanında folatlar, piridoksin, niasin ve beta karoten bakımından da güçlüdür.

Kış mevsiminde yaşanan üst solunum rahatsızlıklarına karşı ilaç gibi gelir. Vücuttaki toksinlerin idrar ile atılmasına yardımcı olur.

Güçlü bir demir kaynağıdır. Homeglobin içermesi sayesinde kansızlıkla savaşır. Diyabet hastaları için önerilir çünkü kandaki şeker düzeyini korur.

Adet düzensizliği yaşayan kadınlara kimyon çayı tavsiye edilir.

Kimyon çayı mide rahatsızlıklarına ve sindirim problemlerine de çözüm olur. Ancak bunun için düzenli tüketilmesi gerekmektedir.

Karaciğeri toksinlerden arındırır ve temizler.

Diyetinize dahil ettiğiniz kimyon çayı, yağ yakımını hızlandırır.

Sakinleştirici etkisi bulunur.

Karabiber ve balla karıştırıldığında afrodizyak etki yaratır.

Kimyon çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

Bir bardak su

Bir tatlı kaşığı tane kimyon

Limon

Hazırlanışı:

Bir bardak suyun içinde kimyon tanelerini 5 dakika boyunca kaynatın ve süzün.

Kimyon çayına dilediğiniz kadar limon suyu ekleyip içebilirsiniz.

