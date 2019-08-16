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Neye iyi gelmiyor ki! Keçiboynuzu gripten kansere kadar koruyucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Astım ve gribal enfeksiyonlara karşı kalkan olan keçiboynuzunun faydaları bunlarla sınırlı değil. Genelde kışın tükettiğimiz bu değerli besini 12 ay boyunca yemeniz için harika nedenlerimiz var!

Neye iyi gelmiyor ki! Keçiboynuzu gripten kansere kadar koruyucu

Keçiboynuzu; selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok yararlı mineral ve elementleri içerir. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Özellikle kış mevsimi için önemli bir besin kaynağıdır. İyi bir antioksidandır ve bu sayede metabolizmayı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına çare olur.

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Düzenli olarak keçiboynuzu tüketmenin etkileri araştırılmış ve ortaya bizi mutlu edecek muazzam sonuçlar çıkmıştır. Bu araştırma sonuçlarını bizimle paylaşan Diyetisyen Gözde Gence durumu şu şekilde özetliyor:

“Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti. Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor.”

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İshale karşı etkili

Keçiboynuzu sindirim sisteminin dostudur. Eğer ishal şikayeti yaşıyorsanız uzmanlar keçiboynuzu tüketimini şiddetle tavsiye ediyor.

Akciğer kanserinden korur
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Antioksidan özelliği sayesinde kanser hastalığı riskini minimuma indirir. Akciğerleri temizlemeye yardımcı olur. Sadece kanser için değil, sigaranın zararlarını da en aza indirir. Bunun için gerçek bir keçiboynuzunu ev yapımı yoğurda karıştırıp yemek yeterlidir.

Kolesterole iyi gelir
Kolesterole iyi geldiği bilim tarafından kanıtlanmıştır. Zengin içeriği ve lifli yapısı sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Hiper kolesterol tedavisinde de son derece güçlüdür.

Astım ve bronşit hastalıkları karşı kalkan olur

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Astım ataklarını sakinleştirir. Düzenli kullanıldığında ise bu atakları ortadan kaldırabilir. Bronşların tıkanmasını karşı etkilidir. Kış mevsiminde her gün bir adet keçiboynuzu yiyerek kendinizi garanti altına alabilirsiniz. Keçiboynuzu doğal bir antibiyotik kaynağıdır. Gribe neden olan virüslerle mücadele eder. Antioksidan kaynağı olması sebebiyle öksürüğe neden olan serbest radikalleri ve enfeksiyonları ortadan kaldırır.

Midedeki asit seviyesi dengeler
Eğer mide şikayetiniz varsa bir de keçiboynuzu tüketmeyi deneyin. Düzenli tüketildiğinde mide asidini dengeler ve şişkinliği giderir.

Cinsel gücü artırır
Belki de en yaygın bilinen faydalarından biridir. İyi bir enerji deposudur. Sperm azlığına karşı etkilidir ve düzenli olarak tüketildiğinde iktidarsızlığa iyi gelir.

Kemik erimesi tedavisinde kullanılır

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Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için ilaç niteliğindedir. İçindeki yüksek kalsiyum sayesinde kemik erimesini yavaşlatır. Sadece kadınlar için değil gelişim çağında olan çocuklar için de şiddetle tavsiye edilir.

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