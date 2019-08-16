Neye iyi gelmiyor ki! Keçiboynuzu gripten kansere kadar koruyucu

Keçiboynuzu; selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok yararlı mineral ve elementleri içerir. Genellikle Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Özellikle kış mevsimi için önemli bir besin kaynağıdır. İyi bir antioksidandır ve bu sayede metabolizmayı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına çare olur.

Düzenli olarak keçiboynuzu tüketmenin etkileri araştırılmış ve ortaya bizi mutlu edecek muazzam sonuçlar çıkmıştır. Bu araştırma sonuçlarını bizimle paylaşan Diyetisyen Gözde Gence durumu şu şekilde özetliyor:

“Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti. Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor.”