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  4. Nez’den ayrılan Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız birlikte! "Kürkçü dükkanına dönmüş"

Nez’den ayrılan Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız birlikte! "Kürkçü dükkanına dönmüş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 07:11
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Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile aşk yaşamıştı. O aşk da kısa sürdü. Eski eşinin ihanet iddiasına tepki gösteren Rüştü Onur Atilla çocuğu için Sinem Ayyıldız ile bir araya geldi.

Nez’den ayrılan Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız birlikte! "Kürkçü dükkanına dönmüş"

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Ayrılıktan çok kısa süre sonra Nez ile aşkını ilan eden oyuncu ihanetle suçlanmıştı.
Ayyıldız, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım. Herkes tarafından kabul görmüş malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı ve kararında net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Tek taraflı elden bir şey gelmiyor. Benim adıma herkes konuşuyor, karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor. Bende az da olsa teselli bulabiliyorum böylece" demişti.

Atilla ise "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

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ÇOCUKLARI İÇİN BULUŞTULAR

Rüştü Onur Atilla ile eski eşi geçtiğimiz gün çocukları için bir araya geldi. Sinem Ayyıldız eski eşiyle olan pozunu "Daha var dediğim gün gelmiş, Kemal'im okula başlamış... Hayat sana hep güzellikler getirsin canım oğlum" notuyla paylaştı.

Eski eşin bu kareyi paylaşması sosyal medyayı sallarken kimi "Rüştü Onur paylaşmadı", "Kürkçü dükkanına dönüş" derken kimi de "Anne baba olmak bunu gerektirir" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rüştü Onur Atilla
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