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  4. Nez'in dansını gören Popstar Mehtap çıldırdı! "Jartiyeriyle pavyona başlasın"

Nez'in dansını gören Popstar Mehtap çıldırdı! "Jartiyeriyle pavyona başlasın"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Mehtap Yılmaz, İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber dansı furyasına tepki göstermişti. 'Siz kadın bedeninden sermaye yapmaya çalışıyorsunuz' diyen Mehtap, şarkıcı Nez'in Dilber dansını görünce dayanamadı.

Nez'in dansını gören Popstar Mehtap çıldırdı! "Jartiyeriyle pavyona başlasın"

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, son dönemde bir furya haline gelen pavyon dansına tepki göstermişti.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin elbisesi ve dansı çok beğenildi. Adeta bir akım haline gelen bu dansa ünlüler de dahil oldu.

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Son olarak şarkıcı Nez, jartiyerli elbisesiyle Dilber dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu. Bunu gören Popstar Mehtap ise kayıtsız kalamadı.

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Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Popstar Mehtap, Nez'a adeta ateş püskürdü. Mehtap; 'Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Böyle göbek atmakla olmuyor. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın' dedi.

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