Nick Cordero’nun koronavirüs nedeniyle bacağı kesildi

Korona virüsü ile 2 haftadır mücadele eden ünlü Broadway oyuncusu Nick Cordero’nun sağ bacağının virüsün sebep olduğu komplikasyonlar sebebiyle kesildiği açıklandı.

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve prestijli Tony Ödülleri’ne aday gösterilen 41 yaşındaki oyuncu ile ilgili açıklamayı eşi Amanda Kloots yaptı. Kloots, “19 gündür korona virüsüyle mücadele eden eşimin korona virüsüne bağlı sebeplerden ötürü sağ bacağı ampute edildi. Hastanedeyken sağ bacağında pıhtı oluştu ve kan ayaklarına ulaşmadı. Kanı sulandıran ilaçlar da iç kanamaya ve kan basıncının artmasına sebep oldu” dedi.

“MASRAFLAR İÇİN YARDIM KAMPANYASI”

Kloots, eşinin ameliyattan çıktığını söylerken, “Ameliyattan çıkmayı başardı bu çok önemli çünkü bedeni şu an çok zayıf. Umarım rahatlayıp dinlenebilir” ifadesini kullandı. Cordero’nun arkadaşlarının internet üzerinden hastane masraflarını karşılamak için bir kampanya başlattığını hatırlatan Kloots, “Beni çok mutlu ettiniz. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

