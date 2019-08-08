Nickelodeon’dan Garfield transferi

Guinness Rekorlar Kitabı'nda en çok yer alan karikatür karesi olarak tarihe geçen; TV şovları, sahne performansları ve ürünleri ile 7’den 70’e tüm dünyanın kalbinde taht kuran Garfield sahip değiştirdi. Karikatürist Jim Davis tarafından yaratılan ve şimdiye kadar 4 kere En İyi Animasyon Programı dalında Emmy Ödülü kazanan Garfield, dünyanın bir numaralı çocuk eğlence kanalı Nickelodeon’a geçti. Nickelodeon, Garfield ve U.S Acres’in fikri mülkiyet haklarıyla beraber içerik, tüketici ürünleri ve lokasyon temelli tecrübeler özelindeki tüm hakları elinde bulunduran Paws, Inc.’i satın aldı. Satın almanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenirken Nickelodeon, Garfield’in yeni TV dizisiyle yeni nesil izleyicileriyle buluşacağını ayrıca hayranları için tüketici ürünleri geliştirileceğini de duyurdu.

Garfield’in çizeri Davis; “Klasik bir mizah anlayışıyla insanları güldürmeyi ve hem çocuklara hem yetişkinlere ulaşmaya çalıştım. Garfield’ın Nickelodeon’da uzman ellerin yönetiminde olacağını bilmekten mutluyum. Onlar nasıl eğlendireceklerini biliyorlar. Her sabah beni yatağımdan çıkartacak bu şeye devam edecek olmaktan heyecanlıyım!” diye konuştu.

Garfield’i da bünyesine katan Nickelodeon, Sünger Bob Kare Pantolon, PAW Patrol, Teenage Mutant Ninja Kaplumbağalar gibi çocukların hayranlığını kazanan karakterlere de sahip. Nickelodeon, yeni gelecek olan Blue’s Clues & You!, ilk Sünger Bob yan ürünü, Kamp Koral ve hepsi yeniden canlandırılan Star Trek serileri ile beraber portfolyosunu daha da büyütecek.



