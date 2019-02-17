MAGAZİN

Nicki Minaj'dan 'bebek' şakası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, Instagram'dan paylaştığı video ile hayranlarını şaşırttı. Nicki Minaj son paylaşımıyla yine "hamile mi" sorusunu akıllara getirdi.

Nicki Minaj'dan 'bebek' şakası!

Bu ayın başında hamile olduğu konusunda hayranlarına şaka yapan şarkıcı Nicki Minaj, konuyu bir kez daha açtı!

Minaj, erkek arkadaşı Kenneth Petty ile birlikte çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Videoda 36 yaşındaki Minaj'ın 40 yaşındaki sevgilisi Petty, ünlü şarkıcının karnına dokunuyor.

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Minaj ise sevgilisine "Neden karnımı ovuyorsun, yoksa orada bir bebek olmasını mı isterdin?" diye soruyor.

Ünlü şarkıcının Instagram'da yaklaşık 100 milyon takipçisi bulunuyor.

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Şarkıcının 4 milyonu aşkın defa izlenen videosu, binlerce yorum aldı.

Nicki Minaj'ın sevgilisi Petty, kasıtsız adam öldürme ve üçüncü derece cinayet suçlarından 7 yıl hapis yatmıştı.

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