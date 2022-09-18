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Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu olay oldu

18.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ne yapsa olay oluyor. Çift son olarak birlikte yatakta poz verdi. Brooklyn Beckham ile sarılarak uyuduğu anda çekilen bir karelerini yayınlayan Peltz'e "Fotoğrafı kim çekti?" yorumları yağdı.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın yatak pozu olay oldu

Beckham ailesine gelin giden Nicola Peltz, 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eşi Brooklyn Beckham ile sarılarak uyuduğu anda çekilen bir karelerini yayınlayan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yazıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, ilinin fotoğrafına; "Eğer gerçekten uyuyorsanız, böyle bir fotoğrafı nasıl çektiniz? Meraklı beyinler gerçekten bilmek istiyor", "Bu fotoğrafı kim çekti?" ve "Neden ve nasıl?" gibi yorumlar yaptı.

Ekran Alıntısı

Bir başkası ise fotoğrafın nasıl çekildiğini merak edenlere, "Tripod ve kamera... Gerçekten uyuduklarını mı düşündünüz? Beğeni almak için pozlanmış bir fotoğraf" şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brooklyn Beckham
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