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Nicola Zalewski'den sürpriz Galatasaray itirafı! Transfer döneminde listedeydi... '' Transferim çok yakındı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.10.2024 17:06
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesi olan ancak bir türlü anlaşma sağlanamayıp kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Nicola Zalewski'den sarı - kırmızılı kulüp ile ilgili itiraf geldi. Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen Zalewski, teklifi bir süre düşündüğünü dile getirdi.

Nicola Zalewski'den sürpriz Galatasaray itirafı! Transfer döneminde listedeydi... '' Transferim çok yakındı...''

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan ancak Sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddedip Roma'da kalan Nicola Zalewski'den Galatasaray hakkında çarpıcı açıklama geldi.

''GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYA ÇOK YAKINDIM''

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Polonya'da TVP Sport'a konuşan Zalewski; "Yalan söylemeyeceğim, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı. Bir süre düşündüm, ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım. Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SON MAÇTA SAHADA YER ALDI

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Transfer dönemi sonunda kadro dışı kalan Zalewski, ligde oynanan son maçta kadroya alındı ve forma giydi.

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Okan Buruk Serie A İtalya Roma galatasaray transfer dönemi
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