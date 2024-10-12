Nicola Zalewski'den sürpriz Galatasaray itirafı! Transfer döneminde listedeydi... '' Transferim çok yakındı...''

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan ancak Sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddedip Roma'da kalan Nicola Zalewski'den Galatasaray hakkında çarpıcı açıklama geldi.

''GALATASARAY'A TRANSFER OLMAYA ÇOK YAKINDIM''

Polonya'da TVP Sport'a konuşan Zalewski; "Yalan söylemeyeceğim, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı. Bir süre düşündüm, ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım. Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SON MAÇTA SAHADA YER ALDI

Transfer dönemi sonunda kadro dışı kalan Zalewski, ligde oynanan son maçta kadroya alındı ve forma giydi.