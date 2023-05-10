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Nicolas Cage’in başrolünü üstleneceği “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filminin devamı geliyor! “Dört gözle bekliyorum”

10.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Andrew Niccol’un oturduğu 2005 yapımı “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filminin devamı geliyor. Başrollerini Nicolas Cage ve Bill Skarsgard’ın üsteleceği serinin ikinci halkası için sinemaseverlerin meraklı bekleyişi şimdiden başladı.

Nicolas Cage’in başrolünü üstleneceği “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filminin devamı geliyor! “Dört gözle bekliyorum”

2005 yılında vizyona giren yönetmen ve senaristliğini Andrew Niccol’un üstlendiği “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filmi serinin devam filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ikinci filminde Nicolas Cage, yeniden silah tüccarı Yuri Orlov olarak beyaz perdeyi selamlayacak. Filmin diğer bir başrolü olan Bill Skarsgard ise Orluv’un oğlu Anton karakterine hayat verecek.

“BU KARAKTERDE KEŞFEDİLECEK DAHA ÇOK ŞEY VAR”

savaş kralı

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Andrew Niccol, “Bu karakterlerle keşfedilecek daha çok şey var. Platon en iyisini söyledi: Savaşın sonunu yalnızca ölüler gördü! Büyüleyici şeytan Yuri Orlov ve şimdi onun oğlunun şirketinde daha fazla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Cage lord of war

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