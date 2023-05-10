Nicolas Cage’in başrolünü üstleneceği “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filminin devamı geliyor! “Dört gözle bekliyorum”

2005 yılında vizyona giren yönetmen ve senaristliğini Andrew Niccol’un üstlendiği “Lord of War (Savaş Tanrısı)” filmi serinin devam filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ikinci filminde Nicolas Cage, yeniden silah tüccarı Yuri Orlov olarak beyaz perdeyi selamlayacak. Filmin diğer bir başrolü olan Bill Skarsgard ise Orluv’un oğlu Anton karakterine hayat verecek.

“BU KARAKTERDE KEŞFEDİLECEK DAHA ÇOK ŞEY VAR”

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Andrew Niccol, “Bu karakterlerle keşfedilecek daha çok şey var. Platon en iyisini söyledi: Savaşın sonunu yalnızca ölüler gördü! Büyüleyici şeytan Yuri Orlov ve şimdi onun oğlunun şirketinde daha fazla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

