Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Son yıllarda Big Little Lies ve The Undoing gibi televizyon yapımlarıyla gündemden düşmeyen Nicole Kidman, usta yönetmen Stanley Kubrick’ten yediği azarı anlattı.

Kült filmlerden biri olan Eyes Wide Shut’ta o dönem evli olduğu Tom Cruise’la başrolü paylaşan oyuncu, film için anlaştıkları sırada çekimlerin tam 400 gün süreceğini öngörememişti. Stanley Kubrick’in son filmi olan kült yapım, vizyona girdiğinde büyük sansasyon yaratmıştı.

OLAYLI FİLM EYES WİDE SHUT

Eyes Wide Shut'ın çekimi, büyük gişe rekorları kıran bir aksiyon yerine nispeten küçük bir oyuncu kadrosuyla psikolojik bir gerilim olmasına rağmen, 400 gün boyunca devam etti. Herkesin bildiği bir gerçek ise hem uzun hem de zordu olduğu. Uzun ve zorlu çekimin, Tom Cruise ve Nicole Kidman çiftinin 2001'de boşanmasının arkasındaki nedenlerden biri olduğu söylendi.

Nicole Kidman'ın Eyes Wide Shut filminde canlandırdığı Dr. Bill'in karısı Alice rolü, The Hours filmiyle 2003'te En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanmasına yol açan birçok saygın dramatik filmde rol almasının kapısını açtı.