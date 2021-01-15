Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Son yıllarda Big Little Lies ve The Undoing gibi televizyon yapımlarıyla gündemden düşmeyen Nicole Kidman, usta yönetmen Stanley Kubrick’ten yediği azarı anlattı.
Kült filmlerden biri olan Eyes Wide Shut’ta o dönem evli olduğu Tom Cruise’la başrolü paylaşan oyuncu, film için anlaştıkları sırada çekimlerin tam 400 gün süreceğini öngörememişti. Stanley Kubrick’in son filmi olan kült yapım, vizyona girdiğinde büyük sansasyon yaratmıştı.
Eyes Wide Shut'ın çekimi, büyük gişe rekorları kıran bir aksiyon yerine nispeten küçük bir oyuncu kadrosuyla psikolojik bir gerilim olmasına rağmen, 400 gün boyunca devam etti. Herkesin bildiği bir gerçek ise hem uzun hem de zordu olduğu. Uzun ve zorlu çekimin, Tom Cruise ve Nicole Kidman çiftinin 2001'de boşanmasının arkasındaki nedenlerden biri olduğu söylendi.
Nicole Kidman'ın Eyes Wide Shut filminde canlandırdığı Dr. Bill'in karısı Alice rolü, The Hours filmiyle 2003'te En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanmasına yol açan birçok saygın dramatik filmde rol almasının kapısını açtı.
Marc Maron'un WTF podcast'inde konuşan Nicole Kidman, o günkü zorlu çekim günlerini anlattı. Uzun süre beklemek zorunda kaldığını söyleyen Nicole Kidman, ne eşi Tom Cruise’a ne de yönetmen Stanley Kubrick’e haber vermeden çekimin yapıldığı Londra’dan Paris’e gidiyorum diyerek gizli gizli memleketi Sidney’e gitti. Nicole Kidman o günleri şöyle anlatıyor:
"Bana evde bekleyebileceğimi söylemişlerdi. O zamanlar biraz yaramazdım. 2 ay bekledikten sonra çok sıkıldım birkaç günlüğüne Paris’e gidiyorum diyerek Sidney’e gittim. Bu sırada Tom olanları öğrendi ve beni aradı. Bana telefonda "Mahvolduk. Stanley'i aramak zorundasın" dedi. Ben de aradım kendisine durumu anlatım Sidney’de olduğumu söyledim ve özür diledim. Bana "Sadakatsiz kadın" dedikten sonra telefonu kapattı."
Usta yönetmen Stanley Kubrick, oyuncularına korkunç bir şekilde davrandığı için kötü şöhreti dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayıldı. Nicole Kidman, her defasında Stanley Kubrick’i çok sevdiğini ve Eyes Wide Shut'ın montajının bitmesinden sadece 6 gün sonra yönetmenin öldüğünü duyduğunda bayıldığını söyledi.
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