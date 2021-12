Nicole Kidman Being the Ricardos filminin galasında göz kamaştırdı

Nicole Kidman ve Javier Bardem, başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin geçtiğimiz günlerde yapılan New York galasının ardından bu kez de Los Angeles galasında bir araya geldi.

54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem, kırmızı halıda, bir önceki galada olduğu gibi yine sıcak pozlar verdi.

Kidman, galada Armani Privé imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

Filmin diğer oyuncuları Nina Arianda ve J.K. Simmons da kırmızı halıda Kidman ile Bardem'e eşlik etti.



Aaron Sorkin'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Being the Ricardos, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor.

I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball (Nicole Kidman) ile Desi Arnaz'ın (Javier Bardem) kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.



Film, ABD'de 10 Aralık'ta vizyona giriyor. Türkiye'deki gösterim tarihi ise henüz belirsiz.