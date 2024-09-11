Nicole Kidman'ın yeni Netflix dizisi The Perfect Couple beğenilmedi! "İçi boş tavsiye etmem"

Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Nicole Kidman'ın yeni dizisi 5 Eylül'de Netflix'te yayınlandı.

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi The Perfect Couple'da Hollywood'un ünlü isimleri Nicole Kidman ve Liev Schreiber yer alıyor. Dizide, hayatları altüst olan varlıklı bir aileyi konu alınıyor. Romantik kitaplarıyla ünlü Amerikalı yazar Elin Hilderbrand'in 2018 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan gizemli cinayet dizisi 6 bölümden oluşuyor.

THE PERFECT COUPLE KONUSU

Dizi, oğlu Benji'nin Amelia Sacks'la düğününe hazırlanan romancı Greer ve eşi Tag tarafından yönetilen zengin Winbury ailesinin etrafında dönüyor. Sahilde bir ceset bulununca işler sarpa sarıyor ve görünüşe göre kimse polislere tüm gerçeği söylemediği için herkes şüpheli durumuna düşüyor.

Merakla beklenen diziyle ilgili ilk yorumlar pek de iyi değildi. Dizi hem eleştirmenler tarafından hem de sosyal medyada pek de beğenilmedi.

USA Today yazarı Kelly Lawler, The Perfect Couple için "Netflix'in aptallaştırılmış White Lotus'u" ifadesini kullandı.

Hollywood Reporter ise "Nicole Kidman, Netflix'in sıkıcı cinayet gizeminde bir başka sefil zengin kadını oynuyor" diye yazdı.

Seyirciler ise "Daha kaliteli yapımlarda oynayım bunu nasıl kabul etti bu kadın", "Çok vasat kalmış içeriği", "Tatmin edici değil", "Nicole artık bu rolleri bırak" yorumlarında bulundu.