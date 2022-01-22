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Nicole Scherzinger’ın seksi pozunu taklit etmek istedi! Pantolonunu kaybedince sosyal medyanın gündemine yerleşti

22.01.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, sosyal medya hesabından ünlü isimlerinin pozlarını taklit ettiği paylaşımları sayesinde ünlendi. Dünyanın pek çok noktasından takipçileri bulunan Barber, son gönderisinde ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger’in seksi şelale pozunu taklit etmek istedi. Sevilen isim şelalenin akıntısına kapılınca oldukça eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Nicole Scherzinger’ın seksi pozunu taklit etmek istedi! Pantolonunu kaybedince sosyal medyanın gündemine yerleşti

Instagram'da 8,7 milyon takipçisi olan Celeste Barber, takipçilerini eğlenceli içerikler üretmek için ünlülerin pozlarını kendilerine göre yeniden yorumluyor. Sosyal medyanın kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Barber, ünlü isimlerin yaptıkları insanüstü paylaşımların samimi olmadığını vurguluyor. Barber’in son olarak hedefinde ise ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger’in Nisan ayında erkek arkadaşı Thom Evans ile Hawaii tatilinde çekilen şelale karesi yer aldı. Barber şelale pozunun çekimlerinden bir video yayınladı ve ünlü ismin pantolonunu kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

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Barber, bir şelalenin önünde bulunan kayanın üzerinde poz vermeye çalışırken tıpkı ünlü şarkıcı gibi saçlarını geriye atmak istiyor. Ancak Barber, şelalenin akıntısına kapılınca işler hiç planladığı gibi gitmiyor. Ünlü ismin eğlenceli gönderisinde akıntıya karşı yüzmeye çalıştığı sırada bacağını kaldırdığı anlar gözüküyor. Videoda Barber yakınlarda bir kayaya tutunurken kendisine yardıma gelen eşine ise pantolonunu kaybettiğini söylüyor.

İki klipteki farkı izleyen hayranlar, Nicole'ün yerine Celeste'nin versiyonunu tercih etti. Ünlü komedyenin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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