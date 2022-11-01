Nihal Candan ayna karşısında yarı çıplak poz verdi! Göğüs ucu detayı şaşırttı

Cesur paylaşımlarımlarıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan, iç çamaşırsız Halloween stiliyle adından söz ettirdi.

Ayna karşısında yarı çıplak poz veren Nihal Candan'ın göğüs ucunu siyaha boyatması dikkatlerden kaçmadı.

Armağan Çağlayan'a yaptığı ''OnyFans'tan 1 ayda 100 bin TL kazandım'' itirafıyla gündem olan Nihal Candan, hukuk bürosu açmak istediğini anlatmıştı.

''Yabancı dil eğitimine gidebilmek için en kısa yol bikinili poz paylaşmak'' diyen Nihal Candan, sahibi olduğu güzellik merkezlerini kapattığını duyurdu.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.



