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Nihal Candan başörtüsü takıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı

16.08.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim ve Survivor gibi yarışmalarla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen sosyal medya fenomeni Nihal Candan Instagram hesabında paylaştığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Kardeşi Bahar Candan'la her yaptıkları olay olan Nihal Candan bu defa başörtüsü taktı. Nihal Candan'ın son haline yorum yağdı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler yaptıkları paylaşımlarla olay oluyor. Sınırları zorlayan pozlarla dikkat çeken kardeşlerden Nihal Candan bu defa son paylaşımıyla olay oldu.

Başörtüsü takıp peş peşe pozlar veren Nihal Candan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Pozlarıyla dikkat Nihal Candan'a takipçileri adeta yorum yağdırdı.

Nihal Candan 1

Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Sen olayı yanlış anlamışsın', 'Tesettürü kirli zihniyetinize alet etmeyin' diyerek tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da 'Çok yakışmış' diyerek destek çıktı.

Nihal Candan 2

Nihal Candan'ın paylaşımları arasındaki bir fotoğraf daha dikkat çekti.

Nihal Candan 3

Candan kafasını Unicorn ile kapattığı bir beyefendi ile de el ele poz verdi. Bu kişinin ise kim olduğu merak edildi.

Nihal Candan sevgilsii

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Bahar Candan Nihal Candan stil

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