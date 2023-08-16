Nihal Candan başörtüsü takıp poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler yaptıkları paylaşımlarla olay oluyor. Sınırları zorlayan pozlarla dikkat çeken kardeşlerden Nihal Candan bu defa son paylaşımıyla olay oldu.

Başörtüsü takıp peş peşe pozlar veren Nihal Candan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Pozlarıyla dikkat Nihal Candan'a takipçileri adeta yorum yağdırdı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Sen olayı yanlış anlamışsın', 'Tesettürü kirli zihniyetinize alet etmeyin' diyerek tepki gösterirken, bazı kullanıcılar da 'Çok yakışmış' diyerek destek çıktı.

Nihal Candan'ın paylaşımları arasındaki bir fotoğraf daha dikkat çekti.

Candan kafasını Unicorn ile kapattığı bir beyefendi ile de el ele poz verdi. Bu kişinin ise kim olduğu merak edildi.



