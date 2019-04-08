MAGAZİN

Nihal Candan'ın pantolonu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bir dönem Bu Tarz Benim ve Survivor yarışmacı olan Nihal Candan tercih ettiği pantolonla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Nihal Candan'ın pantolonu olay oldu

Katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, daha sonra Murat Boz ve Eser Yenenler ile yakalanmış ve olay olmuştu.

1

Kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaparak dikkat çekmeyi seven Nihal Candan giydiği kıyafetle sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

4

Candan kalçaları açıkta kalan pantolonuyla çektiği klipleri Instagram hesabından paylaştı.

2

Nihal Candan ilginç kıyafetiyle Londra sokaklarında yürüdü, dans etti, poz verdi.

3

Kıyafetiyle sokaktaki insanların dikkatini çeken Candan “Kıymetim biliniyor” dedi.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
Meryem Uzerli’den otel odasında seksi paylaşımMeryem Uzerli’den otel odasında seksi paylaşım
Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve... Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihal candan Nihal Candan instagram

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

Yer: İstanbul! İşçiler temizlik sırasında cesetle karşılaştı

Yer: İstanbul! İşçiler temizlik sırasında cesetle karşılaştı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısmetse Olur yarışmacısı Melis'ten itiraflar: Kurguydu...

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

Meryem Uzerli’den otel odasında seksi paylaşım

Meryem Uzerli’den otel odasında seksi paylaşım

Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...

Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...

Tuğba Özay güzellik sırrını açıkladı

Tuğba Özay güzellik sırrını açıkladı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Akçıl'dan jet açıklama

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.