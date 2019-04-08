Nihal Candan'ın pantolonu olay oldu

Katıldığı bir moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, daha sonra Murat Boz ve Eser Yenenler ile yakalanmış ve olay olmuştu.

Kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaparak dikkat çekmeyi seven Nihal Candan giydiği kıyafetle sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Candan kalçaları açıkta kalan pantolonuyla çektiği klipleri Instagram hesabından paylaştı.

Nihal Candan ilginç kıyafetiyle Londra sokaklarında yürüdü, dans etti, poz verdi.

Kıyafetiyle sokaktaki insanların dikkatini çeken Candan “Kıymetim biliniyor” dedi.

