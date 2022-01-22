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  4. Nihal Candan minicik elbisesiyle frikik verdi! Açılan yerini emojiyle kapayıp paylaştı

Nihal Candan minicik elbisesiyle frikik verdi! Açılan yerini emojiyle kapayıp paylaştı

22.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan'ın doğum gününe katılan ablası Nihal Candan tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti. Hem süper mini hem de göğüs dekoltesi olan Candan resmen kardeşinin önüne geçti. Nihal Candan minicik elbisesiyle pozlar verirken bacaklarını açtı ve frikik verdi. Nihal Candan o anları da paylaştı.

Nihal Candan minicik elbisesiyle frikik verdi! Açılan yerini emojiyle kapayıp paylaştı

Yarışma programlarıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler gündemden düşmüyor. Yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık konuşulan iki kardeş doğum günü kutlamasındaydı. Kardeşi Bahar Candan'ın doğum günü kutlamasına süper mini bir elbiseyle giden Nihal Candan gece boyu dekoltesiyle zor anlar yaşadı.

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Nihal Candan sık sık göğüs dekoltesini eliyle kapamaya çalışırken eteğini de çekiştirdi. Candan daha sonra kardeşiyle pozlar verirken de temkinliydi ancak cansız mankenleri görünce dekoltesini unuttu.

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Minicik elbisesiyle bacağını açarak poz veren Candan verdiği frikiki emojiyle kapatarak sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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