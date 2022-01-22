Nihal Candan minicik elbisesiyle frikik verdi! Açılan yerini emojiyle kapayıp paylaştı

Yarışma programlarıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler gündemden düşmüyor. Yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık konuşulan iki kardeş doğum günü kutlamasındaydı. Kardeşi Bahar Candan'ın doğum günü kutlamasına süper mini bir elbiseyle giden Nihal Candan gece boyu dekoltesiyle zor anlar yaşadı.

Nihal Candan sık sık göğüs dekoltesini eliyle kapamaya çalışırken eteğini de çekiştirdi. Candan daha sonra kardeşiyle pozlar verirken de temkinliydi ancak cansız mankenleri görünce dekoltesini unuttu.

Minicik elbisesiyle bacağını açarak poz veren Candan verdiği frikiki emojiyle kapatarak sosyal medyadan paylaşınca tepki çekti.



