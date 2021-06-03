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Nihal Candan: Nasıl seksi olunur bilmiyorum

03.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nihal Candan "Kendini seksi buluyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Nihal Candan: Nasıl seksi olunur bilmiyorum

Sunuculuğunu Melis Baştuğ ve Bilge Şenel'in yaptığı Cadde Sohbetleri'nin ilk konuğu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan oldu.

Nihal Candan açıklamalarıyla dikkat çekti. Melis Baştuğ'un "Seksapeliyle ön planda olan bir kadınsın. Kendini seksi buluyor musun?" sorusuna Nihal Candan şu yanıtı verdi:

"Yakın çevrem benim daha çok sempatik yönümün ön planda olduğunu söylüyor. Kız whatsapp grubumuzdaki samimi muhabbetlerde 'Instagram'da biraz daha Akrep kadını gibisin' diyorlar. Özellikle bir şey yapmıyorum, nasıl seksi olunur, onu da bilmiyorum. Sadece modada dekolte gerçeği var ama kıyafetin dekoltesi olur, dekoltenin kıyafeti olmaz. Ben o sınırlardayım aslında ama insanların o sınırları kavraması için de trendleri takip ediyor olması, biraz modayla ilgileniyor olması lazım."

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NURİ BİLGİ CEYLAN'DAN TEKLİF ALMIŞ

Bilge Şenel'in "Survivor yarışmasından sonra hiç oyunculuk teklifi gelip gelmediği" sorusuna ise Nihal Candan, "Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk telifi geldi ama bu işi iyi yapamadım. O dönem çok üzülmüştüm ama şimdi düşününce çok da yapabileceğim bir iş olmadığını fark ediyorum. Çünkü ben daha çok kendi işimin patronu olmayı seven bir insanım" cevabını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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