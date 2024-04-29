Nihal Candan olayında yeni gelişme! Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti

Kamuoyunun yakından tanıdığı Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddiaları gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Nihal Candan’ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edilirken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"MÜŞTEKİ AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından Candan davasıyla ilgili mahkemeye itiraz belgelerini paylaştı. Erdinç paylaşımında "Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi." ifadelerini kullandı.

Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi. pic.twitter.com/i5wJVzQQ0d — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) April 29, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





