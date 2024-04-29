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  4. Nihal Candan olayında yeni gelişme! Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti

Nihal Candan olayında yeni gelişme! Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti

29.04.2024 22:43
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Davayı yakından takip eden isimlerden olan gazeteci Emrullah Erdinç, tahliye kararına müşteki avukatlarının itiraz ettiğini ve itirazın haklı bulunması durumunda Nihal Candan'ın yeniden cezaevine girebileceğini ifade etti.

Kamuoyunun yakından tanıdığı Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddiaları gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Nihal Candan’ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edilirken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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"MÜŞTEKİ AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ"

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından Candan davasıyla ilgili mahkemeye itiraz belgelerini paylaştı. Erdinç paylaşımında "Nihal Candan’ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek. İşte o itirazın belgesi." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan Emrullah Erdinç sosyal medya
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