Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'de

Ekrana bir süre ara veren oyuncu Nihal Yalçın, İstanbullu Gelin dizisinde Güneş Köksal olarak izleyici karşısına çıkacak.

Güneş, Esma'nın (İpek Bilgin) görümcesi Ülfet Kavaklı'nın (Meral Çetinkaya) sağ kolu.

Tasarım, sunum ve mağazacılık konularında kimsenin eline su dökemediği Güneş, Ülfet Kavaklı'nın hem tek dostu hem de en büyük sırdaşı.

Pera mağazalarında yöneticilik yapan Güneş Köksal, Boranların yıllar sonra Ülfet Kavaklı ile kesişen kaderlerinde kilit bir rol oynayacak.

Kadroya dahil olan yeni isimleri ve çarpıcı yeni sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül'de Star TV'de!

Usta oyuncu Meral Çetinkaya da İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonuna katıldı. 73 yaşındaki oyuncu son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı.





